https://ria.ru/20221031/byudzhet-1828175683.html

Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета

Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета - РИА Новости, 31.10.2022

Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета

Правительство Ярославской области будет добиваться увеличения поступлений из федерального бюджета на развитие региона, несмотря на сложную экономическую... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:16

2022-10-31T16:16

2022-10-31T16:16

ярославская область

экономика

михаил евраев

ярославская область

россия

ярославская областная дума

бюджет

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области будет добиваться увеличения поступлений из федерального бюджета на развитие региона, несмотря на сложную экономическую ситуацию, заявил губернатор Михаил Евраев.Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что в понедельник в областном правительстве рассмотрели проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в ближайшее время проект будет внесен в Ярославскую облдуму. Заседание областного правительства провел губернатор Михаил Евраев.Михаил Евраев сообщил, что бюджет на 2023-2025 годы будет не только социально ориентированным (более 60% расходов направляется на социальную сферу), но и сбалансированным. Расходы и доходы будут корректироваться в большую сторону ко второму чтению в областной думе, подчеркнул глава региона."Мы получим дополнительные средства из федерального бюджета после того, как будет принят бюджет РФ. По сравнению с бюджетом, который вносился на 2022 год, проект на 2023 год уже больше на 11,5 миллиарда рублей. Мы будем бороться за то, чтобы увеличить поступление федеральных средств на развитие области, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Проект бюджета в любом случае подрастет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Губернатор отметил, что за 2022 год бюджет региона увеличился больше чем на 10 миллиардов рублей: Ярославская область вошла в некоторые федеральные программы, получила дополнительные средства.Сообщается, что в ближайшее время проект регионального бюджета на 2023-2025 годы будет внесен правительством области в Ярославскую областную думу.

https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827354239.html

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ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил евраев, ярославская область, россия, ярославская областная дума, бюджет