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Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета - РИА Новости, 31.10.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221031/byudzhet-1828175683.html
Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета
Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета - РИА Новости, 31.10.2022
Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета
Правительство Ярославской области будет добиваться увеличения поступлений из федерального бюджета на развитие региона, несмотря на сложную экономическую... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:16
2022-10-31T16:16
ярославская область
экономика
михаил евраев
ярославская область
россия
ярославская областная дума
бюджет
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области будет добиваться увеличения поступлений из федерального бюджета на развитие региона, несмотря на сложную экономическую ситуацию, заявил губернатор Михаил Евраев.Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что в понедельник в областном правительстве рассмотрели проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в ближайшее время проект будет внесен в Ярославскую облдуму. Заседание областного правительства провел губернатор Михаил Евраев.Михаил Евраев сообщил, что бюджет на 2023-2025 годы будет не только социально ориентированным (более 60% расходов направляется на социальную сферу), но и сбалансированным. Расходы и доходы будут корректироваться в большую сторону ко второму чтению в областной думе, подчеркнул глава региона."Мы получим дополнительные средства из федерального бюджета после того, как будет принят бюджет РФ. По сравнению с бюджетом, который вносился на 2022 год, проект на 2023 год уже больше на 11,5 миллиарда рублей. Мы будем бороться за то, чтобы увеличить поступление федеральных средств на развитие области, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Проект бюджета в любом случае подрастет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Губернатор отметил, что за 2022 год бюджет региона увеличился больше чем на 10 миллиардов рублей: Ярославская область вошла в некоторые федеральные программы, получила дополнительные средства.Сообщается, что в ближайшее время проект регионального бюджета на 2023-2025 годы будет внесен правительством области в Ярославскую областную думу.
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экономика, михаил евраев, ярославская область, россия, ярославская областная дума, бюджет
Ярославская область, Экономика, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Ярославская областная Дума, Бюджет
16:16 31.10.2022
 
Ярославская область будет добиваться увеличения поступлений из бюджета

Правительство Ярославской области будет добиваться роста бюджетных средств на развитие

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ярославль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области будет добиваться увеличения поступлений из федерального бюджета на развитие региона, несмотря на сложную экономическую ситуацию, заявил губернатор Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что в понедельник в областном правительстве рассмотрели проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в ближайшее время проект будет внесен в Ярославскую облдуму. Заседание областного правительства провел губернатор Михаил Евраев.
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Михаил Евраев сообщил, что бюджет на 2023-2025 годы будет не только социально ориентированным (более 60% расходов направляется на социальную сферу), но и сбалансированным. Расходы и доходы будут корректироваться в большую сторону ко второму чтению в областной думе, подчеркнул глава региона.
"Мы получим дополнительные средства из федерального бюджета после того, как будет принят бюджет РФ. По сравнению с бюджетом, который вносился на 2022 год, проект на 2023 год уже больше на 11,5 миллиарда рублей. Мы будем бороться за то, чтобы увеличить поступление федеральных средств на развитие области, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Проект бюджета в любом случае подрастет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что за 2022 год бюджет региона увеличился больше чем на 10 миллиардов рублей: Ярославская область вошла в некоторые федеральные программы, получила дополнительные средства.
Сообщается, что в ближайшее время проект регионального бюджета на 2023-2025 годы будет внесен правительством области в Ярославскую областную думу.
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