Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/bylin-1828189570.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 31.10.2022
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:48
2022-10-31T16:48
происшествия
чп на крымском мосту
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Ранее сегодня аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых. Жалоба на арест Олега Антипова в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221023/most-1826034341.html
https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825462051.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_1ecd4dce90359c7f4a1f549f48e538c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чп на крымском мосту, москва
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Москва
16:48 31.10.2022
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд оставил в СИЗО Александра Былина, обвиняемого в теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Полицейские у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых. Жалоба на арест Олега Антипова в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.
Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 11:34
Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 18:00Специальная военная операция на Украине
Зеленский утверждает, что Киев не приказывал взрывать Крымский мост
 
ПроисшествияЧП на Крымском мостуМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала