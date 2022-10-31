Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Мосгорсуд оставил в СИЗО Александра Былина, обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Полицейские у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых. Жалоба на арест Олега Антипова в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.
Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
23 октября, 11:34Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.