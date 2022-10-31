https://ria.ru/20221031/bylin-1828189570.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 31.10.2022

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:48

2022-10-31T16:48

2022-10-31T16:48

происшествия

чп на крымском мосту

москва

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест Александра Былина, одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Ранее сегодня аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых. Жалоба на арест Олега Антипова в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221023/most-1826034341.html

https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825462051.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чп на крымском мосту, москва