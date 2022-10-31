20:55 31.10.2022 (обновлено: 21:59 31.10.2022)
"Дойная корова". Раздраженный из-за Зеленского Байден насмешил британцев
Читатели Daily Mail подняли на смех Байдена за раздраженную реакцию на слова Зеленского
© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили реакцию президента США Джо Байдена, который вышел из себя во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Будь осторожен, Джо! У него есть компромат на всю твою преступную семью", — написал Julido59.
"Зеленский считает, что нашел дойную корову, и не перестает требовать денег", — заметил другой пользователь.
"Если мы отправим в десять раз больше, они все равно будут просить. Такая бессмысленная трата средств", — посетовал один из участников дискуссии.
"Зеленский — клоун. Развел (бывшего премьер-министра Великобритании Бориса. — Прим. ред.) Джонсона на четыре миллиарда фунтов стерлингов. Было бы интересно узнать, куда пропали эти деньги. Больше ни единого пенни банкомату Зеленскому!" — возмутился Michael Stewart 70.
"Авантюра Байдена на Украине закончится хуже, чем в Афганистане", — написали в комментариях.
Телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги на предоставление военной помощи Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.