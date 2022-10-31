https://ria.ru/20221031/britantsy-1828266559.html

"Дойная корова". Раздраженный из-за Зеленского Байден насмешил британцев

"Дойная корова". Раздраженный из-за Зеленского Байден насмешил британцев - РИА Новости, 31.10.2022

"Дойная корова". Раздраженный из-за Зеленского Байден насмешил британцев

Читатели Daily Mail оценили реакцию президента США Джо Байдена, который вышел из себя во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:55

2022-10-31T20:55

2022-10-31T21:59

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили реакцию президента США Джо Байдена, который вышел из себя во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским."Будь осторожен, Джо! У него есть компромат на всю твою преступную семью", — написал Julido59."Зеленский считает, что нашел дойную корову, и не перестает требовать денег", — заметил другой пользователь."Если мы отправим в десять раз больше, они все равно будут просить. Такая бессмысленная трата средств", — посетовал один из участников дискуссии."Авантюра Байдена на Украине закончится хуже, чем в Афганистане", — написали в комментариях.Телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги на предоставление военной помощи Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221031/trass-1828217309.html

https://ria.ru/20221031/bayden-1828249128.html

украина

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша