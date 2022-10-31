https://ria.ru/20221031/britaniya-1827989014.html

Британцы вконец обнищали и отчаялись

Британцы вконец обнищали и отчаялись - РИА Новости, 31.10.2022

Британцы вконец обнищали и отчаялись

За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T05:16

2022-10-31T05:16

2022-10-31T11:36

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg.Согласно данным Asda Income Tracker, за последние девять месяцев доля британских домохозяйств с небольшим дискреционным доходом (остатком свободных денег после уплаты налогов и удовлетворения основных жизненных потребностей. – прим. ред.) или вообще без него удвоилась с 20 до 40%.При этом сильнее всего пострадала группа с самым низким доходом: после уплаты налогов и обеспечения предметами первой необходимости, такими как жилье, отопление и еда, у граждан этой категории оставалось 2,6 фунта стерлингов (около 190 рублей) свободных средств на неделю, в то время как год назад это показатель был равен 55 фунтам (почти четыре тысячи рублей)."Трудно чувствовать что-либо, кроме отчаяния", - заявила исследователь социальной политики из Университета Лафборо Эбигейл Дэвис, которая 22 года изучает бедность и неравенство. По ее словам, без какой-либо помощи текущий кризис будет иметь долгосрочные последствия.В статье приводятся истории людей, попавших в кризисную ситуацию. Среди них оказалась 35-летняя администратор детского сада Елена Георге, которая до этого года никогда не обращалась в пункты бесплатной выдачи еды. Алекс Санчес, которому 45 лет, все еще в состоянии оплачивать аренду комнаты, однако у него заканчиваются статьи расходов, которые нужно сократить. "Я больше ничего не могу сделать. Можно просто вообще не выходить на улицу, просто работать, возвращаться в свою комнату, сидеть и не жить своей жизнью", - посетовал британец.Пятидесятидевятилетний Ник де Стейкпул вынужден экономить отопление, включая его вечером на один час и ночью после отхода ко сну. При этом прокормить близких он может лишь благодаря обращению в продовольственный банк. "Я не хочу жить на консервах. Я хочу, чтобы мои дети были здоровы", - пожаловался мужчина.При этом, как отмечает Bloomberg, половина независимых продовольственных банков в Великобритании заявляют, что предстоящей зимой они либо не смогут помочь всем, кто к ним обращается, либо им придется сократить паек.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221030/gaz-1827904671.html

https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html

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