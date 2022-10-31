https://ria.ru/20221031/brifing-1828107003.html
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов - РИА Новости, 31.10.2022
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:17
2022-10-31T14:17
2022-10-31T14:18
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
ростелеком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597919218_0:162:3094:1902_1920x0_80_0_0_a849c4f3eb1e5c5194f2b0db3e9253ac.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для прессы."Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры - конференц-коллы. Теперь "Ростелеком" любезно предоставил нам свою отечественную разработку, на которой мы будем дальше работать, совершенствоваться, добавлять, как мы надеемся, новые сервисы", - сказал Песков.
https://na.ria.ru/20221024/tekhnologii-1826297442.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597919218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c2402a1a28a22a5be09ebc72e949545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, ростелеком
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Ростелеком
14:17 31.10.2022 (обновлено: 14:18 31.10.2022)
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов
Песков сообщил о переходе Кремля на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов