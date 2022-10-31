https://ria.ru/20221031/brifing-1828107003.html

Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов

Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов - РИА Новости, 31.10.2022

Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:17

2022-10-31T14:17

2022-10-31T14:18

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

ростелеком

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для прессы."Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры - конференц-коллы. Теперь "Ростелеком" любезно предоставил нам свою отечественную разработку, на которой мы будем дальше работать, совершенствоваться, добавлять, как мы надеемся, новые сервисы", - сказал Песков.

https://na.ria.ru/20221024/tekhnologii-1826297442.html

россия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, ростелеком