Рейтинг@Mail.ru
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/brifing-1828107003.html
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов - РИА Новости, 31.10.2022
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:17
2022-10-31T14:18
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
ростелеком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597919218_0:162:3094:1902_1920x0_80_0_0_a849c4f3eb1e5c5194f2b0db3e9253ac.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для прессы."Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры - конференц-коллы. Теперь "Ростелеком" любезно предоставил нам свою отечественную разработку, на которой мы будем дальше работать, совершенствоваться, добавлять, как мы надеемся, новые сервисы", - сказал Песков.
https://na.ria.ru/20221024/tekhnologii-1826297442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597919218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c2402a1a28a22a5be09ebc72e949545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, ростелеком
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Ростелеком
14:17 31.10.2022 (обновлено: 14:18 31.10.2022)
 
Кремль перешел на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов

Песков сообщил о переходе Кремля на систему "Ростелекома" для телефонных брифингов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком" в помещении первого флагманского салона связи "Ростелекома" в Москве
Логотип компании Ростелеком в помещении первого флагманского салона связи Ростелекома в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Ростелеком" в помещении первого флагманского салона связи "Ростелекома" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для прессы.
"Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры - конференц-коллы. Теперь "Ростелеком" любезно предоставил нам свою отечественную разработку, на которой мы будем дальше работать, совершенствоваться, добавлять, как мы надеемся, новые сервисы", - сказал Песков.
Национальные технологии: основные тренды развития телекоммуникационного оборудования и подготовки кадров в этой области
24 октября, 15:11
Национальные технологии: основные тренды развития
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияРостелеком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала