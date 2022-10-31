https://ria.ru/20221031/bombardirovschik-1827992959.html

СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52

СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52 - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52

США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:24

2022-10-31T07:24

2022-10-31T07:24

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, сообщает австралийский телеканал ABC.Отмечается, что Вашингтон планирует построить объекты для этого на авиабазе Тиндал к югу от города Дарвин. Как сообщает телеканал, США разработали подробные планы того, что они называют "операционным центром эскадрильи" для использования во время сухого сезона на Северной территории, прилегающего центра обслуживания и стоянки для "шести B-52"."Возможность развертывания бомбардировщиков ВВС США в Австралии посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиацию", - цитирует телеканал заявление ВВС США.Также ABC приводит слова Бекки Вассер из Центра для новой американской безопасности, заявившей, что наличие бомбардировщиков, которые потенциально могут "атаковать материковый Китай", может быть очень важным для отправки сигнала Китаю в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.Как сообщает телеканал, по прогнозам, расширение базы Тиндал будет стоить до 100 миллионов долларов. В ВВС США отметили, что стоянка будет завершена в конце 2026 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/polsha-1827657109.html

https://ria.ru/20220303/somneniya-1776337675.html

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в мире, сша, австралия, ввс сша, b-52