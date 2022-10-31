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СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52 - РИА Новости, 31.10.2022
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СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52
СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52 - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52
США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:24
2022-10-31T07:24
в мире
сша
австралия
ввс сша
b-52
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, сообщает австралийский телеканал ABC.Отмечается, что Вашингтон планирует построить объекты для этого на авиабазе Тиндал к югу от города Дарвин. Как сообщает телеканал, США разработали подробные планы того, что они называют "операционным центром эскадрильи" для использования во время сухого сезона на Северной территории, прилегающего центра обслуживания и стоянки для "шести B-52"."Возможность развертывания бомбардировщиков ВВС США в Австралии посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиацию", - цитирует телеканал заявление ВВС США.Также ABC приводит слова Бекки Вассер из Центра для новой американской безопасности, заявившей, что наличие бомбардировщиков, которые потенциально могут "атаковать материковый Китай", может быть очень важным для отправки сигнала Китаю в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.Как сообщает телеканал, по прогнозам, расширение базы Тиндал будет стоить до 100 миллионов долларов. В ВВС США отметили, что стоянка будет завершена в конце 2026 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/polsha-1827657109.html
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в мире, сша, австралия, ввс сша, b-52
В мире, США, Австралия, ВВС США, B-52
07:24 31.10.2022
 
СМИ: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков B-52

ABC: США разместят в Австралии до шести бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard EbensbergerАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, сообщает австралийский телеканал ABC.
Отмечается, что Вашингтон планирует построить объекты для этого на авиабазе Тиндал к югу от города Дарвин. Как сообщает телеканал, США разработали подробные планы того, что они называют "операционным центром эскадрильи" для использования во время сухого сезона на Северной территории, прилегающего центра обслуживания и стоянки для "шести B-52".
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"Возможность развертывания бомбардировщиков ВВС США в Австралии посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиацию", - цитирует телеканал заявление ВВС США.
Также ABC приводит слова Бекки Вассер из Центра для новой американской безопасности, заявившей, что наличие бомбардировщиков, которые потенциально могут "атаковать материковый Китай", может быть очень важным для отправки сигнала Китаю в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.
Как сообщает телеканал, по прогнозам, расширение базы Тиндал будет стоить до 100 миллионов долларов. В ВВС США отметили, что стоянка будет завершена в конце 2026 года.
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