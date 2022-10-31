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СМИ: Болсонару после поражения на выборах ни с кем не разговаривает - РИА Новости, 31.10.2022
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СМИ: Болсонару после поражения на выборах ни с кем не разговаривает
СМИ: Болсонару после поражения на выборах ни с кем не разговаривает - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: Болсонару после поражения на выборах ни с кем не разговаривает
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару спустя два часа после проигрыша на выборах главы государства пока не сделал никаких комментариев, он находится в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T05:30
2022-10-31T05:32
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару спустя два часа после проигрыша на выборах главы государства пока не сделал никаких комментариев, он находится в своей резиденции и отказывается говорить с министрами, сообщает газета Folha de São Paulo."Болсонару находится во дворце Алворада (его резиденция), он не захотел говорить с министрами по телефону или принять их в резиденции", - отмечает СМИ.Вместе с Болсонару находится его сын Флавиу.У резиденции Болсонару дежурят журналисты, ожидая, что он выйдет к ним и сделает заявление. Примерно 40 минут назад в резиденции погасили свет, передает корреспондент РИА Новости. При этом на территорию периодически въезжают машины.Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - по результатам подсчета 99,63% голосов во втором туре выборов он набирает 50,88% голосов и уже был объявлен победителем голосования в Верховном избирательном суде страны.
https://ria.ru/20221031/lula-1827984275.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
05:30 31.10.2022 (обновлено: 05:32 31.10.2022)
 
СМИ: Болсонару после поражения на выборах ни с кем не разговаривает

Folha de São Paulo: Болсонару не разговаривает с министрами и не делает комментариев

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Жаир Болсонару. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару спустя два часа после проигрыша на выборах главы государства пока не сделал никаких комментариев, он находится в своей резиденции и отказывается говорить с министрами, сообщает газета Folha de São Paulo.
"Болсонару находится во дворце Алворада (его резиденция), он не захотел говорить с министрами по телефону или принять их в резиденции", - отмечает СМИ.
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - по результатам подсчета 99,63% голосов во втором туре выборов он набирает 50,88% голосов и уже был объявлен победителем голосования в Верховном избирательном суде страны.
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