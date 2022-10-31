https://ria.ru/20221031/boeviki-1827989802.html
Офицер сообщил о деморализации украинских боевиков
Офицер сообщил о деморализации украинских боевиков - РИА Новости, 31.10.2022
Офицер сообщил о деморализации украинских боевиков
Украинские боевики на запорожском направлении деморализованы после последних попыток прорыва, в ходе которых понесли большие потери, заявил РИА Новости командир РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T05:39
2022-10-31T05:39
2022-10-31T12:00
специальная военная операция на украине
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт – РИА Новости. Украинские боевики на запорожском направлении деморализованы после последних попыток прорыва, в ходе которых понесли большие потери, заявил РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир"."Есть радиоперехваты - противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается. Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются", - сказал офицер.Командир отметил, что последний раз попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предприняли 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции. После боевики регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск."Каждое время года имеет свою специфику: сейчас осень, листва опала и так называемая "зеленка" уходит, противник становится наблюдаем, а вместе с ним и мы тоже. Есть свои плюсы и минусы. Изменяется температура воздуха, и все это влияет на выполнение боевых задач", - добавил "Владимир", отвечая на вопрос, как влияет смена климата на ведение боевых действий.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html
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Командир артиллерийского подразделения о деморализации боевиков
Украинские боевики на запорожском направлении деморализованы после последних попыток прорыва, в ходе которых понесли большие потери, заявил РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа.
2022-10-31T05:39
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине
05:39 31.10.2022 (обновлено: 12:00 31.10.2022)
Офицер сообщил о деморализации украинских боевиков
Артиллерист из ЮВО рассказал о деморализации украинских войск на запорожском направлении
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт – РИА Новости. Украинские боевики на запорожском направлении деморализованы после последних попыток прорыва, в ходе которых понесли большие потери, заявил РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир".
"Есть радиоперехваты - противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается. Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются", - сказал офицер.
Командир отметил, что последний раз попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предприняли 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции. После боевики регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.
"Каждое время года имеет свою специфику: сейчас осень, листва опала и так называемая "зеленка" уходит, противник становится наблюдаем, а вместе с ним и мы тоже. Есть свои плюсы и минусы. Изменяется температура воздуха, и все это влияет на выполнение боевых задач", - добавил "Владимир", отвечая на вопрос, как влияет смена климата на ведение боевых действий.