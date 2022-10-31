https://ria.ru/20221031/boeviki-1827986642.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ рассекретила документы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ - РИА Новости, 31.10.2022

ФСБ рассекретила документы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ

Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, под конец Великой Отечественной войны совершали многочисленные убийства... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T03:15

2022-10-31T03:15

2022-10-31T04:04

безопасность

ссср

вильнюс

гродненская область

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, под конец Великой Отечественной войны совершали многочисленные убийства мирных советских граждан, пытаясь помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. Об этом свидетельствуют новые архивные документы, рассекреченные ФСБ России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих материалов — справка о террористических актах, совершенных польскими бандами на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года.В справке речь шла о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из Лондона и объединившихся в так называемую "Армию Крайову" ("АК"). В годы войны она вела активную борьбу против Красной армии, намереваясь вооруженным путем отделить от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство". В составе "Армии Крайовой" были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.В документе, подготовленном в начале мая 1945 года, приводились выдержки из сообщений НКВД Белорусской ССР о почти 70 теракта и убийствах советских граждан — не только военных, но и представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей, - совершенных польскими боевиками.В конце октября 1944 года была ликвидирована "аковская" банда, руководимая поручиком "Мевой" — Владимиром Титувецким. Она входила в состав соединения "Армии Крайовой" — "Юг" под командованием Чеслава Зайончковского по кличке Рагнер (Рагнар). Подручный Мевы, некто Королеш по кличе Вихрь, показал на допросе, что в их задачу "входило осуществление террористических актов над советско-партийным активом, совершение диверсионных актов, убийство граждан, помогавших советским органам".По его словам, банда 18 сентября 1944 года убила жителя деревни Поперовцы Гимановича, его жену и 12-летнюю дочь. Четырнадцатого октября был убит житель деревни Собачки Станислав Амброс.По данным НКВД, 12 декабря 1944 года в городе Вильно (ныне Вильнюс) арестовали польских боевиков — неких Адашкевича, Кацелевича и других. "Следствием установлено, что ими в декабре месяце 1944 г. совершен террористический акт над гражданкой Пашкевич, которая лояльно относилась к советской власти", - указывалось в документе.В справке приводились показания задержанного в декабре 1944 года командира отделения 2-го "аковского" района Вильнюса Войцеха Капшицкого. Тот признался, что вместе с другими боевиками получил распоряжение коменданта округа "АК" "убить Вишневского Януша, заподозренного в лояльности к органам советской власти".В справке приведены примеры некоторых терактов, совершенных в Гродненской области бандой Ивана Борисевича по кличке Крысь. Так, в сентябре 1944 года на переправе через реку Дитва около деревни Гештафт Радуньского района почти двумя десятками бандитов были убиты два работника районного потребительского общества Владимир Телица и Геннадий Быковский.В ноябре 1944 года комендантами пляцувок (местных ячеек), входивших в банду Крыся, и другими бандитами "недалеко от деревни Волдатишки была расстреляна группа цыган в 19 человек". В том же месяце в деревне Друскеники Радуньского уезда бандиты убили гражданина Жуковского и его жену.В конце декабря 1944 года боевики из банды Крыся расправились с двумя учителями в деревнях Радуньского района.Немало убийств имелось на счету банды, главарем которой был Витольд Тур по кличке Орлик — в прошлом поручик польской армии.В частности, 13 января 1945 года в деревне Дорожня Воложинского района Барановичской области боевики убили лесообъездичка Луку Лисого. Спустя пять дней в местечке Липники Ивьевского района Барановичской области "банда совершила нападение на дом гражданина Галимок Казимира, у которого ночевал секретарь райисполкома Горбатевич, последнего бандиты расстреляли".Двадцать второго января 1945 года в деревне Клочково Деницкого сельсовета Молодеченской области подручные Тура расстреляли помощника оперуполномоченного отдела уголовного розыска Молодеченского райотдела НКВД, участкового уполномоченного и бойца истребительного батальона НКВД. "В деревне Метковщизна Хохловского сельского совета (банда) увела пять бойцов истребительного батальона, депутата сельсовета и его сына, судьба которых неизвестна", - отмечалось в справке.Двадцать пятого января в деревне Моршаки Воложинского района Барановичской области банда Тура убила районных уполномоченных Народного комиссариата заготовок Степана Загорского и Веру Лукшу, а также увела с собой десятника Скудалова. В тот же день в деревне Седлицы бандиты убили двух сотрудников НКГБ и НКВД.От рук членов другой банды — Грозного, орудовавшей в Лидском районе Гродненской области, 2 ноября 1944 года в деревне Слижи Тверминского сельсовета оборвались жизни заведующего мельницей Борко Игнатовича и контролера Эдуарда Хруля.Банды Лорда и Внима в сентябре 1944 года в деревне Трокели Лидского района убили пятерых специалистов по обмеру земли. В конце августа 1944-го в деревне Юревичи Лидского района боевики лишили жизни местного учителя Ивана Балина.В Лидском районе бесчинствовала и бандитско-диверсионная группа под руководством Мечислава Шамрея — бывшего капрала польской армии по кличке Гром. Восьмого ноября 1944 года боевики Грома взорвали железнодорожный мост на перегоне Лида-Курган. Спустя десять дней бандиты вновь подорвали мост. Осенью 1944 года банда убила нескольких работников финансового сектора Лидского района.О ряде других диверсий, задумывавшихся и совершенных бандами "Армии Крайовой", рассказывается в справке наркомата госбезопасности СССР, датированной 16 июня 1945 года. В ней приводились основные показания бывших активных "аковцев", выступавших в качестве свидетелей обвинения по делу последнего командующего "Армией крайовой" генерала Леопольда Окулицкого, в числе 16 активных деятелей "АК" представшего перед судом в Москве в июне 1945 года.В частности, Казимир Васневский рассказывал, что по окончании специальных курсов диверсантов в июле 1944 года он был откомандирован в отряд Борисевича — Крыся."Как показал Васневский, он получил приказ от Борисевича – подготовить взрыв электростанции и водокачки при станции Лида", - отмечалось в справке. Для совершения диверсии Васневский устроился работать на станцию Лида, где подготовил взрыв вместе с диверсантом Збигневом Новаком. "Диверсионный акт не был осуществлен ввиду ареста Васневского", - отмечалось в справке.Еще один диверсант Станислав Колендо также после окончания курсов диверсантов был направлен в действовавший в Новогрудском районе Барановичской области отряд "АК" под командованием некоего Ягельского. "В сентябре 1944 года Колендо в составе группы диверсантов принимал участие в совершении диверсионного акта – подрыве железнодорожного полотна на перегоне Неман - Ново-Ельня. К моменту совершения диверсии по магистрали происходил подвоз людского состава и боеприпасов для действующей Красной армии", - говорилось в справке.

https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/leningrad-1594769702.html

https://ria.ru/20220507/arkhiv-1787408407.html

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