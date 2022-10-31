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Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022
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Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022
Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T05:52
2022-10-31T05:56
в мире
энтони блинкен
ван и (политик)
китай
сша
мид кнр
гаити
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает госдепартамент."Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями", - говорится в заявлении госдепа.Также отмечается, что была обсуждена специальная военная операция России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Отмечается, что Блинкен обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити, а также необходимость дальнейших скоординированных действий для поддержки народа Гаити.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html
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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), китай, сша, мид кнр, гаити
В мире, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Китай, США, МИД КНР, Гаити
05:52 31.10.2022 (обновлено: 05:56 31.10.2022)
 
Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая

Госдеп: Блинкен в разговоре с главой МИД КНР заявил о необходимости сохранять каналы связи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями", - говорится в заявлении госдепа.
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Также отмечается, что была обсуждена специальная военная операция России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Отмечается, что Блинкен обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити, а также необходимость дальнейших скоординированных действий для поддержки народа Гаити.
 
В миреЭнтони БлинкенВан И (политик)КитайСШАМИД КНРГаити
 
 
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