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Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая - РИА Новости, 31.10.2022
Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T05:52
2022-10-31T05:52
2022-10-31T05:56
в мире
энтони блинкен
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации, сообщает госдепартамент."Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями", - говорится в заявлении госдепа.Также отмечается, что была обсуждена специальная военная операция России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Отмечается, что Блинкен обратил внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити, а также необходимость дальнейших скоординированных действий для поддержки народа Гаити.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html
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в мире, энтони блинкен, ван и (политик), китай, сша, мид кнр, гаити
В мире, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Китай, США, МИД КНР, Гаити
05:52 31.10.2022 (обновлено: 05:56 31.10.2022)
Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Госдеп: Блинкен в разговоре с главой МИД КНР заявил о необходимости сохранять каналы связи