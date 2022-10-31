https://ria.ru/20221031/biatlon-1828029573.html

В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона

В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона - РИА Новости, 31.10.2022

В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона

Стрельбище для биатлона оборудовали на "дальневосточных гектарах" в Бурейском муниципальном округе Приамурья, региональный чемпионат здесь пройдет 6 декабря,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:51

2022-10-31T10:51

2022-10-31T10:51

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

свободненский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66317/40/663174079_0:133:2949:1792_1920x0_80_0_0_079c908fd40ba7b3b6d1d61ab12271c5.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Стрельбище для биатлона оборудовали на "дальневосточных гектарах" в Бурейском муниципальном округе Приамурья, региональный чемпионат здесь пройдет 6 декабря, сообщает областное правительство."Лыжная база очень востребована среди жителей Бурейского округа. Тренировки там проходят шесть раз в неделю. В этом году спортсмены расширили ее функционал, оборудовав стрельбище для биатлона. Оно рассчитано на 18 огневых рубежей и может принимать крупные соревнования, первые пройдут 6 декабря. Здесь состоится чемпионат Амурской области по биатлону", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что всего в области сейчас биатлоном занимаются почти 400 человек. Федерация этого олимпийского вида спорта активно его развивает. Первый в области комплекс для занятий биатлоном открыли в 2020 году в Благовещенске, еще один при поддержке в этом году оборудовали в Свободненском районе.В Бурейском округе комплекс открыли по инициативе Федерации биатлона Амурской области, Бурейского любительского клуба лыжников имени А.С. Новокрещёнова и поддержке спонсоров. Активисты-спортсмены в 2018 году взяли четыре участка по программе "дальневосточный гектар" общей площадью 3,5 гектара и оборудовали там лыжную базу.Бурейский любительский клуб лыжников периодически выигрывает различные гранты. При поддержке регионального минздрава здесь бесплатно учат детей и пожилых людей кататься на лыжах. Недавно клуб получил грант на проект "Инклюзивная лыжня": теперь к лыжному спорту приобщают воспитанников школы-интерната №5 Новобурейского.Сейчас в области биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в Благовещенске.

https://ria.ru/20221031/priamure-1828022327.html

https://ria.ru/20221025/predprinimateli-1826576617.html

амурская область

благовещенск

свободненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, свободненский район