https://ria.ru/20221031/biatlon-1828029573.html
В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона
В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона - РИА Новости, 31.10.2022
В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона
Стрельбище для биатлона оборудовали на "дальневосточных гектарах" в Бурейском муниципальном округе Приамурья, региональный чемпионат здесь пройдет 6 декабря,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:51
2022-10-31T10:51
2022-10-31T10:51
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
свободненский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Стрельбище для биатлона оборудовали на "дальневосточных гектарах" в Бурейском муниципальном округе Приамурья, региональный чемпионат здесь пройдет 6 декабря, сообщает областное правительство."Лыжная база очень востребована среди жителей Бурейского округа. Тренировки там проходят шесть раз в неделю. В этом году спортсмены расширили ее функционал, оборудовав стрельбище для биатлона. Оно рассчитано на 18 огневых рубежей и может принимать крупные соревнования, первые пройдут 6 декабря. Здесь состоится чемпионат Амурской области по биатлону", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что всего в области сейчас биатлоном занимаются почти 400 человек. Федерация этого олимпийского вида спорта активно его развивает. Первый в области комплекс для занятий биатлоном открыли в 2020 году в Благовещенске, еще один при поддержке в этом году оборудовали в Свободненском районе.В Бурейском округе комплекс открыли по инициативе Федерации биатлона Амурской области, Бурейского любительского клуба лыжников имени А.С. Новокрещёнова и поддержке спонсоров. Активисты-спортсмены в 2018 году взяли четыре участка по программе "дальневосточный гектар" общей площадью 3,5 гектара и оборудовали там лыжную базу.Бурейский любительский клуб лыжников периодически выигрывает различные гранты. При поддержке регионального минздрава здесь бесплатно учат детей и пожилых людей кататься на лыжах. Недавно клуб получил грант на проект "Инклюзивная лыжня": теперь к лыжному спорту приобщают воспитанников школы-интерната №5 Новобурейского.Сейчас в области биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в Благовещенске.
https://ria.ru/20221031/priamure-1828022327.html
https://ria.ru/20221025/predprinimateli-1826576617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, свободненский район
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск, Свободненский район
В Приамурье оборудовали новое стрельбище для биатлона
В Бурейском муниципальном округе Приамурья оборудовали новое стрельбище для биатлона