https://ria.ru/20221031/bezhenka-1827993126.html

Британцы потребовали выслать украинку, отказавшуюся мыть посуду

Британцы потребовали выслать украинку, отказавшуюся мыть посуду - РИА Новости, 31.10.2022

Британцы потребовали выслать украинку, отказавшуюся мыть посуду

Читатели таблоида The Mirror отреагировали на случай с украинской беженкой, заявившей, что приютившая ее британка относилась к ней как к рабыне. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:29

2022-10-31T07:29

2022-10-31T15:03

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели таблоида The Mirror отреагировали на случай с украинской беженкой, заявившей, что приютившая ее британка относилась к ней как к рабыне.Как сообщали местные СМИ, украинка обвинила предоставившую ей кров жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в неподобающем отношении после того, как та попросила свою гостью больше помогать ей по дому. По словам британки, вскоре после приезда беженка перестала убирать за собой. Полиция начала расследование, однако из-за отсутствия доказательств его прекратили.История вызвала резкую реакцию у читателей The Mirror."Неблагодарные люди, отправьте их домой", — заявил пользователь Mrjustathought."Отправьте ее домой после того, как помоет посуду", — предложил свой вариант wimo."Я предполагаю, что ей не нравилось работать на Украине", — выразил мнение kilevan."Она будет в безопасности на Западной Украине", — заметил stevescarpio."Если вы остановились в чьем-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали все возможное в благодарность, конечно?" — задался вопросом TheTruthIsThis."Как вы думаете, почему большинство в этой стране не примет этих беженцев? Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю", — добавила Redlady369.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять жилье для беженцев с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (чуть более 450 долларов) в месяц.

https://ria.ru/20221028/irlandiya-1827533834.html

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

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в мире, великобритания, украина