https://ria.ru/20221031/bespilotniki-1828288861.html
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору - РИА Новости, 31.10.2022
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору
Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:36
2022-10-31T23:36
2022-10-31T23:36
владимир путин
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир Путин."Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров Рф, Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, армения
Владимир Путин, Россия, Украина, Армения
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору
Путин: беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли по зерновому коридору