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Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору - РИА Новости, 31.10.2022
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору
Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:36
2022-10-31T23:36
владимир путин
россия
украина
армения
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир Путин."Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров Рф, Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html
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владимир путин, россия, украина, армения
Владимир Путин, Россия, Украина, Армения
23:36 31.10.2022
 
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору

Путин: беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли по зерновому коридору

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров Рф, Армении и Азербайджана.
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