https://ria.ru/20221031/bespilotniki-1828288861.html

Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору

Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору - РИА Новости, 31.10.2022

Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору

Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:36

2022-10-31T23:36

2022-10-31T23:36

владимир путин

россия

украина

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773549637_30:0:1776:982_1920x0_80_0_0_6c63a67ad71dd0e2c551bbaf562d573f.jpg

СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Беспилотники, с помощью которых ударили по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно, заявил президент России Владимир Путин."Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров Рф, Армении и Азербайджана.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

россия

украина

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, армения