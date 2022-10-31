https://ria.ru/20221031/bespilotniki-1828219320.html

В Нижегородской области запретили запуск беспилотников

В Нижегородской области запретили запуск беспилотников - РИА Новости, 31.10.2022

В Нижегородской области запретили запуск беспилотников

Запрет на использование беспилотников введен в Нижегородской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:57

2022-10-31T17:57

2022-10-31T17:57

нижегородская область

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Нижегородской области, сообщает правительство региона."Использование беспилотных воздушных судов ограничивается в Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Это связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности", - говорится в сообщении.Как подчеркнули власти, с понедельника "использовать такие аппараты в рамках возложенных на них функций могут только органы государственной власти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями".По данным нижегородского кабмина, эта мера установлена до снятия режима базовой готовности.

https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html

нижегородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижегородская область, безопасность