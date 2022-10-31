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В Нижегородской области запретили запуск беспилотников - РИА Новости, 31.10.2022
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В Нижегородской области запретили запуск беспилотников
В Нижегородской области запретили запуск беспилотников - РИА Новости, 31.10.2022
В Нижегородской области запретили запуск беспилотников
Запрет на использование беспилотников введен в Нижегородской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:57
2022-10-31T17:57
нижегородская область
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Нижегородской области, сообщает правительство региона."Использование беспилотных воздушных судов ограничивается в Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Это связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности", - говорится в сообщении.Как подчеркнули власти, с понедельника "использовать такие аппараты в рамках возложенных на них функций могут только органы государственной власти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями".По данным нижегородского кабмина, эта мера установлена до снятия режима базовой готовности.
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нижегородская область, безопасность
Нижегородская область, Безопасность
17:57 31.10.2022
 
В Нижегородской области запретили запуск беспилотников

Нижегородские власти запретили частным лицам использовать беспилотники

© Фото : Администрация г.Нижнего НовгородаНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Нижегородской области, сообщает правительство региона.
"Использование беспилотных воздушных судов ограничивается в Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Это связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули власти, с понедельника "использовать такие аппараты в рамках возложенных на них функций могут только органы государственной власти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями".
По данным нижегородского кабмина, эта мера установлена до снятия режима базовой готовности.
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