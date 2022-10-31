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Биография Дмитрия Бертмана

Биография Дмитрия Бертмана - РИА Новости, 31.10.2022

Биография Дмитрия Бертмана

Художественный руководитель и основатель Московского театра "Геликон-опера", народный артист РФ Дмитрий Александрович Бертман родился 31 октября 1967 года в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T04:33

2022-10-31T04:33

2022-10-31T04:33

справки

дмитрий бертман

москва

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Художественный руководитель и основатель Московского театра "Геликон-опера", народный артист РФ Дмитрий Александрович Бертман родился 31 октября 1967 года в Москве. В 1989 году окончил ГИТИС, курс народного артиста СССР Георгия Ансимова.Получил специальность режиссера музыкального театра. Будучи студентом, Бертман поставил ряд музыкальных и драматических спектаклей в театрах России и Украины.10 апреля 1990 года Бертман создал Московский музыкальный театра "Геликон-опера" вместе с дирижером, народным артистом РФ Кириллом Тихоновым. В 1993 году театру был присвоен статус государственного. На сегодняшний день он является одним из крупнейших оперных театров в стране.Первой постановкой Бертмана на сцене нового театра была комическая опера Игоря Стравинского "Мавра" (1990). Впоследствии под руководством режиссера в "Геликон-опере" прошли премьеры опер Сергея Прокофьева "Маддалена" (1991), Руджеро Леонкавалло "Паяцы" (1993), Джузеппе Верди "Аида" (1996), Жоржа Бизе "Кармен" (1996), Альбана Берга "Лулу" (2002), Андре Гретри "Петр Великий" (2003), Франсиса Пуленка "Диалоги кармелиток" (2004), Модеста Мусоргского "Борис Годунов" (2006), Джея Риза "Распутин" (2008), Рихарда Вагнера "Запрет на любовь" (2011), Петра Чайковского "Пиковая дама" (2017), Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок" (2018).В последние годы на сцене "Геликон-оперы" им были поставлены оперы Александра Даргомыжского "Каменный гость" (2020), Джакомо Пуччини "Тоска" (2021), Гиля Шохата "Альфа & Омега" (2021) и Джузеппе Верди "Аида" (2022). Помимо работы в "Геликон-Опере" Дмитрий Бертман востребован в качестве оперного режиссера по всему миру. Среди его постановок последних лет: "Похождения повесы" Игоря Стравинского (Финская национальная опера, 2016), "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича (театр Сан-Паулу, Бразилия, 2016), "Альцина" Георга Фридриха Генделя (Musik & Theater MUTH, Австрия, 2017), "Евгений Онегин" Петра Чайковского (Новый Национальный театр, Токио, 2019), "Демон" Антона Рубинштейна (Национальная опера Бордо, Франция, 2020).В 2014 году Бертман был постановщиком Оперного бала Елены Образцовой, приуроченного к 75-летию певицы. Мероприятие проходило в Большом театре при участии таких оперных звезд, как Динара Алиева, Юлия Лежнева, Анна Нетребко, Ольга Перетятько, Екатерина Сюрина, Хосе Кура, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов и других. В 2015 году Дмитрий Бертман выступил режиссером-постановщиком совместного проекта "Геликон-оперы" и Московской государственной филармонии – сценической фантазии "Демон". В спектакле приняли участие оперные певцы Дмитрий Хворостовский, Асмик Григорян, Александр Цымбалюк, Игорь Морозов, Лариса Костюк, Василий Ефимов, Дмитрий Скориков, а также Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова под управлением дирижера Михаила Татарникова. В российских и зарубежных театрах Дмитрий Бертман поставил более 130 спектаклей.В течение многих лет сотрудничает с телеканалом "Культура", будучи режиссером и участником многих телепередач.Он является комментатором цикла передач "Шедевры мировой оперы" и участником шести сезонов проекта "Большая опера" (2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019) на телеканале "Россия К".В мае 2019 года на "Радио России" Дмитрий Бертман представил цикл авторских программ "Чайковский" к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского.Неоднократно принимал участие в работе жюри различных международных конкурсов оперного искусства, в частности, конкурса артистов оперы и оперетты "Бельведер" в Австрии. Бертман занимается преподавательской деятельностью.В 1994-2010 годах преподавал в Оперной студии Берна (Швейцария), проводит мастер-классы в России и за рубежом. С 1996 года является художественным руководителем мастерской в ГИТИС, с 2003 года – заведующим кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра. Член Совета при президенте по культуре и искусству. Секретарь Союза театральных деятелей (СТД) РФ. Заслуженный деятель искусств (1997).Народный артист РФ (2005).Награжден орденом Дружбы (2010), орденом Почета (2018). Бертману вручены Благодарности министра культуры РФ за большой вклад в проведение Года театра в России (2019), а также за личный вклад и высокопрофессиональный подход к проведению трека "Культура конкурса управленцев "Лидеры России"" (2021-2022). Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства (2007).Награжден знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" (2017). Лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" (1998, 1999, 2001). Лауреатом премии СТД "Гвоздь сезона" (2003, 2004, 2005, 2018). Лауреат международной премии имени К.C. Станиславского в номинации "Режиссерское искусство" за вклад в развитие оперной режиссуры (2005). Дмитрий Бертман имеет награды иностранных государств: французский орден "Академическая пальмовая ветвь" (офицерская степень) в сфере культуры и искусства (2003); Мальтийский крест и титул графа Суверенного ордена Святого Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты экуменических (2003); эстонский орден Креста земли Марии IV степени (2008).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дмитрий бертман, москва