https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО немецкого инвестора BelkaCar

Мосгорсуд оставил в СИЗО немецкого инвестора BelkaCar - РИА Новости, 31.10.2022

Мосгорсуд оставил в СИЗО немецкого инвестора BelkaCar

Мосгорсуд в понедельник отказался отпустить из СИЗО немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака, арестованного по уголовному делу о хищении 52% акций каршеринга, РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:37

2022-10-31T17:37

2022-10-31T18:34

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отказался отпустить из СИЗО немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака, арестованного по уголовному делу о хищении 52% акций каршеринга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление... в отношении Ральфа Новака оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения",- огласил решение судья.Вместе с ним под стражей остался другой фигурант Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами.Как стало известно из оглашенных материалов, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению одного из соучредителей (50% акций) швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки.Среди обвиняемых по делу проходит также бывший партнер Соботки Фабиан Кройхер, который в августе был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.По версии следствия, в 2016 году Новак и Кройхер как соучредители BRAG вложили 2,1 миллиона евро в стартап по поминутному прокату автомобилей BelkaCar (100% его акций в России принадлежало АО "Каршеринг") в обмен на 52% акций.Деньги на инвестиции взяты в качестве займа у азербайджанской компании. Долг и 52% акций BelkaCar были оформлены не на BRAG, а на другую компанию с похожим названием, Bryanston Group AG (BGAG), которую Кройхер и Новак создали специально для этого.Заем впоследствии был возвращен кредитору с процентами, рассказал РИА Новости адвокат Новака Константин Третьяков.Второй сделкой стало переоформление 50% доли российской ООО "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России, на BGAG. Договор был оформлен по стоимости 250 тысяч швейцарских франков, или 14,8 миллиона рублей.Соботка решил оспорить обе эти сделки, считая, что они были совершены втайне от него и по заниженной цене. Он обратился с заявлением в МВД России, после чего и было возбуждено уголовное дело.Как заявил в ходе заседания адвокат Новака Константин Третьяков, Соботка "неоднократно инициировал многочисленные судебные процессы на Кипре, в Швейцарии, Германии и ЮАР, пытаясь доказать, что акции компании BelkaCar были переоформлены незаконно"."Однако зарубежные суды признали правомерными действия его партнеров. В Германии Ральф Новак и Фабиан Кройхер взыскали с Соботки почти 2,5 миллиона евро, которые он незаконно вывел из компании BRAG", - утверждал адвокат.По мнению защиты, это "типичный корпоративный спор между немецкими гражданами, который уже разрешен иностранными судами в пользу Ральфа Новака и Фабиана Кройхера".Поскольку у МВД РФ на момент возбуждения дела не было точной оценки ущерба, в материалах фигурирует оценка стоимости 52% акций BelkaCar "более миллиона рублей" на 2017 год, рассказал Третьяков.В то же время согласно экспертизе, назначенной следователем в РФЦСЭ при Минюсте России, 26% акций каршеринга, на которые претендует Соботка, на тот момент стоили лишь 26 копеек, утверждает защитник."То есть по сути Новак и Азмуханов уже восемь месяцев находятся в СИЗО из-за 26 копеек, за это время с Новаком произведено одно следственное действие, а с Азмухановым ни одного. За это время защитой было подано бесчисленное количество жалоб на незаконные действия следователя, в частности Мосгорсуд отменил постановление районного суда о производстве обыска в квартире Новака и отменил арест долей в "Брайнстон", - пояснил адвокат.Что касается второй спорной сделки по продаже доли российского "Брайнстон", Соботка указывал в заявлении, что Новак и Кройхер получили 250 тысяч швейцарских франков (14,8 миллиона рублей на момент сделки), что он счел заниженной суммой.Однако те же эксперты из РФЦСЭ при Минюсте оценили договор в 13,6 миллионов рублей. Таким образом, утверждает защита, Кройхер и Новак заплатили за эти акции на 1,2 миллиона рублей больше.Следователь посчитал выводы РФЦСЭ при Минюсте недопустимыми доказательствами и назначил еще одну экспертизу в коммерческой структуре.В свою очередь защита просила отпустить Новака под домашний арест, указывая, что он 15 лет живет в России, у него русская жена, двое детей и квартира в ипотеку в Москве. До того, как попасть в СИЗО, "он основал и руководил российской компанией, в которой обеспечивал работой два десятка граждан РФ".В ходе заседания стало известно, что на уголовное дело обратил внимание уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.Бизнес-омбудсмен назвал заключение под стражу Новака и Азмуханова незаконным, поскольку предъявленное обвинение относится к экономическим преступлениям. Соответствующее обращение сейчас рассматриваются в МВД и Генпрокуратуре – копия есть у РИА Новости.Сам потерпевший Соботка и его представитель в заседание не явились. Их комментариями РИА Новости пока не располагает. Новаку и Азмуханову по вменяемому обвинению грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221031/khischenie-1828009108.html

https://ria.ru/20221011/prigovor-1823002919.html

https://ria.ru/20221017/sinergiya-1824738839.html

https://ria.ru/20220923/sachkov-1818924453.html

https://ria.ru/20220805/rankhigs-1807524464.html

https://ria.ru/20220820/bryun-1810975250.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, московский городской суд, россия, москва