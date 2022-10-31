https://ria.ru/20221031/bayden-1828166089.html

"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому

"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому - РИА Новости, 31.10.2022

"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому

Интернет-пользователи отреагировали на подробности переговоров президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, во время... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:57

2022-10-31T15:57

2022-10-31T15:57

в мире

владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

украина

сша

киев

нато

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи отреагировали на подробности переговоров президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, во время которых американский лидер "вышел из себя" из-за требований увеличить помощь киевскому режиму.В Twitter-аккаунте NBC News комментаторы заметили, что Белому дому давно пора задуматься, стоит ли финансировать Украину при таком поведении властей в Киеве."Ему было давно пора выйти из себя", — считает notnerd12."В первую очередь он не должен был отдавать ему миллиарды", — написала JulieRad."Вот и отлично, рада слышать, что президент наконец поступает по-мужски! Это НАШИ деньги, которые вы раздаете. Мы заплатили уже достаточно", — написала старший советник президентской кампании Дональда Трампа Арлен Дельгадо."Я бы больше впечатлился, если бы он прекратил им платить, раз уж он вышел из себя", — посетовал LetsGroupHug.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221031/bayden-1828134987.html

https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828131624.html

украина

сша

киев

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, украина, сша, киев, нато