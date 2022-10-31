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"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому - РИА Новости, 31.10.2022
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"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому
"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому - РИА Новости, 31.10.2022
"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому
Интернет-пользователи отреагировали на подробности переговоров президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, во время... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:57
2022-10-31T15:57
в мире
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
украина
сша
киев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи отреагировали на подробности переговоров президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, во время которых американский лидер "вышел из себя" из-за требований увеличить помощь киевскому режиму.В Twitter-аккаунте NBC News комментаторы заметили, что Белому дому давно пора задуматься, стоит ли финансировать Украину при таком поведении властей в Киеве."Ему было давно пора выйти из себя", — считает notnerd12."В первую очередь он не должен был отдавать ему миллиарды", — написала JulieRad."Вот и отлично, рада слышать, что президент наконец поступает по-мужски! Это НАШИ деньги, которые вы раздаете. Мы заплатили уже достаточно", — написала старший советник президентской кампании Дональда Трампа Арлен Дельгадо."Я бы больше впечатлился, если бы он прекратил им платить, раз уж он вышел из себя", — посетовал LetsGroupHug.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, украина, сша, киев, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина, США, Киев, НАТО
15:57 31.10.2022
 
"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому

В США потребовали от "вышедшего из себя" из-за Зеленского Байдена прекратить помощь Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи отреагировали на подробности переговоров президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, во время которых американский лидер "вышел из себя" из-за требований увеличить помощь киевскому режиму.
В Twitter-аккаунте NBC News комментаторы заметили, что Белому дому давно пора задуматься, стоит ли финансировать Украину при таком поведении властей в Киеве.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 15:05
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ
"Ему было давно пора выйти из себя", — считает notnerd12.
"В первую очередь он не должен был отдавать ему миллиарды", — написала JulieRad.
"Это было в июне, или 70 миллиардов долларов назад… Еще тогда надо было прекратить!" — возмутился AustinHebert89.
"Вот и отлично, рада слышать, что президент наконец поступает по-мужски! Это НАШИ деньги, которые вы раздаете. Мы заплатили уже достаточно", — написала старший советник президентской кампании Дональда Трампа Арлен Дельгадо.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
"Я бы больше впечатлился, если бы он прекратил им платить, раз уж он вышел из себя", — посетовал LetsGroupHug.
"Зеленский ведет себя так, будто мы - его личный денежный фонд. Помню, когда-то давно СМИ называли правительство Украины - при Зеленском - одним из самых коррумпированных в мире. А теперь они получают миллиарды наших денег и оборудования, не неся никакой ответственности, и отмывают их", — напомнила _notmycircus.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В США призвали Белый дом готовиться к переговорам по Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампУкраинаСШАКиевНАТО
 
 
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