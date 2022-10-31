"Давно пора": американцы требуют от Байдена прекратить помощь Зеленскому
В США потребовали от "вышедшего из себя" из-за Зеленского Байдена прекратить помощь Киеву
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи отреагировали на подробности переговоров президента США Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, во время которых американский лидер "вышел из себя" из-за требований увеличить помощь киевскому режиму.
"Ему было давно пора выйти из себя", — считает notnerd12.
"В первую очередь он не должен был отдавать ему миллиарды", — написала JulieRad.
"Это было в июне, или 70 миллиардов долларов назад… Еще тогда надо было прекратить!" — возмутился AustinHebert89.
"Вот и отлично, рада слышать, что президент наконец поступает по-мужски! Это НАШИ деньги, которые вы раздаете. Мы заплатили уже достаточно", — написала старший советник президентской кампании Дональда Трампа Арлен Дельгадо.
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"Я бы больше впечатлился, если бы он прекратил им платить, раз уж он вышел из себя", — посетовал LetsGroupHug.
"Зеленский ведет себя так, будто мы - его личный денежный фонд. Помню, когда-то давно СМИ называли правительство Украины - при Зеленском - одним из самых коррумпированных в мире. А теперь они получают миллиарды наших денег и оборудования, не неся никакой ответственности, и отмывают их", — напомнила _notmycircus.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.