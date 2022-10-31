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Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.11.2022
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Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.11.2022
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги... РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T15:05
2022-11-01T00:26
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги на предоставление военной помощи Киеву, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники."Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя. &lt;...&gt; Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он (Байден — Прим. ред.), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности", — говорится в материале, опубликованном на онлайн-портале телекомпании.Журналисты отмечают, что лидеры регулярно общаются по телефону, после того как Вашингтон объявляет об очередных мерах военной поддержки Киева. Как утверждают источники, до этого телефонного звонка 15 июня недовольство Байдена Зеленским копилось в течение нескольких недель. По их словам, президент США и некоторые его советники считали, что американская сторона делает все возможное и максимально быстро, но Зеленский в публичных выступлениях делает акцент только на том, что не осуществляется.При этом, как отмечает телеканал, с точки зрения Зеленского, а также некоторых восточноевропейских чиновников, Белый дом слишком медлил в работе с запросами Киева по вооружению."После того как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны", — рассказали телеканалу неназванные источники.В тот же день Зеленский публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь и, как утверждают собеседники NBC, после этого отношения между политиками улучшились.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221031/pike-1827990536.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
15:05 31.10.2022 (обновлено: 00:26 01.11.2022)
 
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ

NBC: президент США Байден вышел из себя в телефонной беседе с Зеленским о военной помощи

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги на предоставление военной помощи Киеву, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
"Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя. <...> Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он (Байден — Прим. ред.), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности", — говорится в материале, опубликованном на онлайн-портале телекомпании.
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Журналисты отмечают, что лидеры регулярно общаются по телефону, после того как Вашингтон объявляет об очередных мерах военной поддержки Киева. Как утверждают источники, до этого телефонного звонка 15 июня недовольство Байдена Зеленским копилось в течение нескольких недель. По их словам, президент США и некоторые его советники считали, что американская сторона делает все возможное и максимально быстро, но Зеленский в публичных выступлениях делает акцент только на том, что не осуществляется.
При этом, как отмечает телеканал, с точки зрения Зеленского, а также некоторых восточноевропейских чиновников, Белый дом слишком медлил в работе с запросами Киева по вооружению.
"После того как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны", — рассказали телеканалу неназванные источники.
В тот же день Зеленский публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь и, как утверждают собеседники NBC, после этого отношения между политиками улучшились.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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