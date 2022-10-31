https://ria.ru/20221031/bayden-1828134987.html

Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ

Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.11.2022

Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T15:05

2022-10-31T15:05

2022-11-01T00:26

в мире

владимир зеленский

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825440935_162:503:2909:2048_1920x0_80_0_0_ab9bd60048fb93d4243914df6256956a.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "вывел из себя" Джо Байдена во время их разговора по телефону в июне: американскому лидеру не понравилась реакция коллеги на предоставление военной помощи Киеву, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники."Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя. <...> Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он (Байден — Прим. ред.), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности", — говорится в материале, опубликованном на онлайн-портале телекомпании.Журналисты отмечают, что лидеры регулярно общаются по телефону, после того как Вашингтон объявляет об очередных мерах военной поддержки Киева. Как утверждают источники, до этого телефонного звонка 15 июня недовольство Байдена Зеленским копилось в течение нескольких недель. По их словам, президент США и некоторые его советники считали, что американская сторона делает все возможное и максимально быстро, но Зеленский в публичных выступлениях делает акцент только на том, что не осуществляется.При этом, как отмечает телеканал, с точки зрения Зеленского, а также некоторых восточноевропейских чиновников, Белый дом слишком медлил в работе с запросами Киева по вооружению."После того как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны", — рассказали телеканалу неназванные источники.В тот же день Зеленский публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь и, как утверждают собеседники NBC, после этого отношения между политиками улучшились.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что "накачивание оружием" со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221031/pike-1827990536.html

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, джо байден, сша