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Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком и депутатом - РИА Новости, 31.10.2022
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Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком и депутатом
Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком и депутатом - РИА Новости, 31.10.2022
Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком и депутатом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Новосибирской области, где мужчина сбил ребенка и уехал,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:53
2022-10-31T14:53
происшествия
александр бастрыкин
россия
новосибирская область
татарск
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Новосибирской области, где мужчина сбил ребенка и уехал, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне вечером в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. На появившемся в интернете видеоролике видно, как Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.По данному факту следователями заведено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).Мамонтов уже признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток.Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в отдел полиции. Освидетельствование установило, что он был трезв.
https://ria.ru/20221030/monument-1827969537.html
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россия
новосибирская область
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происшествия, александр бастрыкин, россия, новосибирская область, татарск, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Новосибирская область, Татарск, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
14:53 31.10.2022
 
Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком и депутатом

Бастрыкин заинтересовался ДТП, в котором сибирский депутат сбил ребенка и уехал

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Новосибирской области, где мужчина сбил ребенка и уехал, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Накануне вечером в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. На появившемся в интернете видеоролике видно, как Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает.
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"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По данному факту следователями заведено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
Мамонтов уже признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток.
Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в отдел полиции. Освидетельствование установило, что он был трезв.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияНовосибирская областьТатарскСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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