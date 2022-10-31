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Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном - РИА Новости, 31.10.2022
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Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном
Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном - РИА Новости, 31.10.2022
Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:13
2022-10-31T17:41
в мире
баку
ереван
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном и думает, что на этой основе можно достичь нормализации."По вашей инициативе такие встречи (Алиева и Пашиняна – ред.) проходили и давали импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов", - сказал Алиев.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20221031/putin-1828205102.html
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в мире, баку, ереван
В мире, Баку, Ереван
17:13 31.10.2022 (обновлено: 17:41 31.10.2022)
 
Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном

Алиев: Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном и думает, что на этой основе можно достичь нормализации.
"По вашей инициативе такие встречи (Алиева и Пашиняна – ред.) проходили и давали импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов", - сказал Алиев.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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В миреБакуЕреван
 
 
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