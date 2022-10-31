https://ria.ru/20221031/baku-1828200250.html

Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном

Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном - РИА Новости, 31.10.2022

Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:13

2022-10-31T17:13

2022-10-31T17:41

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном и думает, что на этой основе можно достичь нормализации."По вашей инициативе такие встречи (Алиева и Пашиняна – ред.) проходили и давали импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов", - сказал Алиев.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20221031/putin-1828205102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, баку, ереван