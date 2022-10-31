СМИ: экс-премьер Чехии Бабиш намерен баллотироваться на пост президента
AFP: бывший премьер Чехии Бабиш заявил о намерении баллотироваться на пост президента
© AP Photo / Valentina PetrovaБывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший-премьер Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Бабиша.
"Я буду баллотироваться на пост президента Чешской республики", - цитирует агентство заявление Бабиша на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
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Ранее в октябре сообщалось, что, согласно результатам опроса Ipsos, главным претендентом на победу в первом туре выборов президента Чехии, который состоится 13-14 января 2023 года, является экс-глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. До августа этого года, в опросах неизменно лидировал Бабиш. Но затем на шансах миллиардера, видимо, сказалось начало уголовного процесса в Праге, участником которого он является в связи с обвинением в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро. Кроме того, на участников опроса могло повлиять и недавнее заявление премьера Петра Фиалы о том, что партии правящей коалиции не будут выдвигать на выборах президента своего представителя, а поддержат кандидатов от демократических сил, к которым они относят Павела, Нерудову и сенатора Павла Фишера.
Мандат нынешнего главы республики Милоша Земана заканчивается 8 марта 2023 года, когда истечет его второй пятилетний срок. Согласно законодательству Чехии, Земан далее уже не может претендовать на участие в выборах президента.
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