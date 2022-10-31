https://ria.ru/20221031/babish-1827985362.html

СМИ: экс-премьер Чехии Бабиш намерен баллотироваться на пост президента

СМИ: экс-премьер Чехии Бабиш намерен баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: экс-премьер Чехии Бабиш намерен баллотироваться на пост президента

Бывший-премьер Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:31

2022-10-31T02:31

2022-10-31T02:31

в мире

андрей бабиш

милош земан

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россия

нато

евросоюз

петр павел

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший-премьер Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Бабиша."Я буду баллотироваться на пост президента Чешской республики", - цитирует агентство заявление Бабиша на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Ранее в октябре сообщалось, что, согласно результатам опроса Ipsos, главным претендентом на победу в первом туре выборов президента Чехии, который состоится 13-14 января 2023 года, является экс-глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. До августа этого года, в опросах неизменно лидировал Бабиш. Но затем на шансах миллиардера, видимо, сказалось начало уголовного процесса в Праге, участником которого он является в связи с обвинением в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро. Кроме того, на участников опроса могло повлиять и недавнее заявление премьера Петра Фиалы о том, что партии правящей коалиции не будут выдвигать на выборах президента своего представителя, а поддержат кандидатов от демократических сил, к которым они относят Павела, Нерудову и сенатора Павла Фишера.Мандат нынешнего главы республики Милоша Земана заканчивается 8 марта 2023 года, когда истечет его второй пятилетний срок. Согласно законодательству Чехии, Земан далее уже не может претендовать на участие в выборах президента.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html

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в мире, андрей бабиш, милош земан, чехия, россия, нато, евросоюз, петр павел