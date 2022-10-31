https://ria.ru/20221031/avtobus-1827997933.html
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы - РИА Новости, 31.10.2022
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы
Рейсовый автобус слетел с трассы в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:34
2022-10-31T08:34
2022-10-31T08:34
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус слетел с трассы в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина."Сегодня в Романовском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие около населенного пункта с. Закладное. Сошел с трассы автобус, следовавший по маршруту "Благовещенка – Барнаул". В автобусе находилось 9 человек, 2 из них пострадало", - говорится в сообщении.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка."Будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. Также контролируется ход проводимой процессуальной проверки. На место происшествия выехал прокурор Романовского района", - отметила Антошкина.
https://ria.ru/20221031/avtobus-1827995233.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы, пострадали два человека
БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус слетел с трассы в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
"Сегодня в Романовском районе
Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие около населенного пункта с. Закладное. Сошел с трассы автобус, следовавший по маршруту "Благовещенка – Барнаул". В автобусе находилось 9 человек, 2 из них пострадало", - говорится в сообщении.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка.
"Будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. Также контролируется ход проводимой процессуальной проверки. На место происшествия выехал прокурор Романовского района", - отметила Антошкина.