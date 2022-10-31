https://ria.ru/20221031/avtobus-1827997933.html

На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы

На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы - РИА Новости, 31.10.2022

На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы

Рейсовый автобус слетел с трассы в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:34

2022-10-31T08:34

2022-10-31T08:34

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус слетел с трассы в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина."Сегодня в Романовском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие около населенного пункта с. Закладное. Сошел с трассы автобус, следовавший по маршруту "Благовещенка – Барнаул". В автобусе находилось 9 человек, 2 из них пострадало", - говорится в сообщении.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка."Будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. Также контролируется ход проводимой процессуальной проверки. На место происшествия выехал прокурор Романовского района", - отметила Антошкина.

https://ria.ru/20221031/avtobus-1827995233.html

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край