https://ria.ru/20221031/avianosets-1827981335.html
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США
Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T01:06
2022-10-31T01:06
2022-10-31T01:06
в мире
европа
портсмут
англия
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151455/55/1514555580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2031d9b1abe97a13b0e9b288fd4be96c.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence Journal.Авианосец, как утверждается, зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не раскрывается. Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.В пятницу, как сообщили в пресс-службе Второго флота ВМС США, USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедшего на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство авианосца начато в ноябре 2009 года, спущен на воду в мае 2017-го. Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.
https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html
европа
портсмут
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151455/55/1514555580_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efbada40dc7395083b3e9263499dc469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, портсмут , англия, военно-морские силы сша
В мире, Европа, Портсмут , Англия, Военно-морские силы США
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США
UK Defence Journal: в ноябре в Европу прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США