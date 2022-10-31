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СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США - РИА Новости, 31.10.2022
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СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США
Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T01:06
2022-10-31T01:06
в мире
европа
портсмут
англия
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence Journal.Авианосец, как утверждается, зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не раскрывается. Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.В пятницу, как сообщили в пресс-службе Второго флота ВМС США, USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедшего на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство авианосца начато в ноябре 2009 года, спущен на воду в мае 2017-го. Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.
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в мире, европа, портсмут , англия, военно-морские силы сша
В мире, Европа, Портсмут , Англия, Военно-морские силы США
01:06 31.10.2022
 
СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США

UK Defence Journal: в ноябре в Европу прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США

© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence Journal.
Авианосец, как утверждается, зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не раскрывается. Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.
В пятницу, как сообщили в пресс-службе Второго флота ВМС США, USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.
Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.
USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедшего на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство авианосца начато в ноябре 2009 года, спущен на воду в мае 2017-го. Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.
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В миреЕвропаПортсмутАнглияВоенно-морские силы США
 
 
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