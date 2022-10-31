https://ria.ru/20221031/avianosets-1827981335.html

СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США

СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: в Европу направляется вторая авианосная группа ВМС США

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T01:06

2022-10-31T01:06

2022-10-31T01:06

в мире

европа

портсмут

англия

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence Journal.Авианосец, как утверждается, зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не раскрывается. Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.В пятницу, как сообщили в пресс-службе Второго флота ВМС США, USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедшего на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство авианосца начато в ноябре 2009 года, спущен на воду в мае 2017-го. Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.

https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html

европа

портсмут

англия

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в мире, европа, портсмут , англия, военно-морские силы сша