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"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой - РИА Новости, 31.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221031/averbukh-1828078545.html
"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой
"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой - РИА Новости, 31.10.2022
"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой
Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой, фигуристкой Ириной Лобачевой, после расставания в 2007 году. Тренер поделился информацией в интервью... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:09
2022-10-31T13:09
шоубиз
илья авербух
ирина лобачева
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой, фигуристкой Ириной Лобачевой, после расставания в 2007 году. Тренер поделился информацией в интервью YouTube-шоу "Точка принятия". Также он рассказал о взаимной поддержке после развода. Фигуристы поженились в 1995 году и развелись спустя 12 лет. По словам Лобачевой, причиной расставания стала измена супруга. В 2020-м Авербух заключил брак с Лизой Арзамасовой. У пары подрастает сын Лев. Ранее актриса рассказала, почему вышла замуж за спортсмена, который старше ее на 21 год. Она объяснила свое решение "совпадением порывов и интересов".
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илья авербух, ирина лобачева
Шоубиз, Илья Авербух, Ирина Лобачева
13:09 31.10.2022
 
"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой

Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой Ириной Лобачевой

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой, фигуристкой Ириной Лобачевой, после расставания в 2007 году. Тренер поделился информацией в интервью YouTube-шоу "Точка принятия".

"Наши отношения с Ириной зашли в абсолютный тупик. Но я даже тогда не предлагал ей свободных отношений. У нас был на тот момент трехлетний сын. Сейчас он уже взрослый. Прекрасно его вырастили. Мы разошлись. У каждого началась своя жизнь", – сообщил Авербух.

Также он рассказал о взаимной поддержке после развода.
"Мы поддерживали друг друга и поддерживаем по жизни. И парень вырос хороший", – добавил спортсмен.
Фигуристы поженились в 1995 году и развелись спустя 12 лет. По словам Лобачевой, причиной расставания стала измена супруга.
В 2020-м Авербух заключил брак с Лизой Арзамасовой. У пары подрастает сын Лев.
Ранее актриса рассказала, почему вышла замуж за спортсмена, который старше ее на 21 год. Она объяснила свое решение "совпадением порывов и интересов".
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:35Шоубиз
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем
 
ШоубизИлья АвербухИрина Лобачева
 
 
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