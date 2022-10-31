https://ria.ru/20221031/averbukh-1828078545.html

"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой

"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой - РИА Новости, 31.10.2022

"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой

Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой, фигуристкой Ириной Лобачевой, после расставания в 2007 году. Тренер поделился информацией в интервью... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:09

2022-10-31T13:09

2022-10-31T13:09

шоубиз

илья авербух

ирина лобачева

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой, фигуристкой Ириной Лобачевой, после расставания в 2007 году. Тренер поделился информацией в интервью YouTube-шоу "Точка принятия". Также он рассказал о взаимной поддержке после развода. Фигуристы поженились в 1995 году и развелись спустя 12 лет. По словам Лобачевой, причиной расставания стала измена супруга. В 2020-м Авербух заключил брак с Лизой Арзамасовой. У пары подрастает сын Лев. Ранее актриса рассказала, почему вышла замуж за спортсмена, который старше ее на 21 год. Она объяснила свое решение "совпадением порывов и интересов".

https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

илья авербух, ирина лобачева