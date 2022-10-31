"Поддерживаем друг друга": Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой
Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой Ириной Лобачевой
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Илья Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой, фигуристкой Ириной Лобачевой, после расставания в 2007 году. Тренер поделился информацией в интервью YouTube-шоу "Точка принятия".
"Наши отношения с Ириной зашли в абсолютный тупик. Но я даже тогда не предлагал ей свободных отношений. У нас был на тот момент трехлетний сын. Сейчас он уже взрослый. Прекрасно его вырастили. Мы разошлись. У каждого началась своя жизнь", – сообщил Авербух.
Также он рассказал о взаимной поддержке после развода.
"Мы поддерживали друг друга и поддерживаем по жизни. И парень вырос хороший", – добавил спортсмен.
Фигуристы поженились в 1995 году и развелись спустя 12 лет. По словам Лобачевой, причиной расставания стала измена супруга.
В 2020-м Авербух заключил брак с Лизой Арзамасовой. У пары подрастает сын Лев.
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