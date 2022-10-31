https://ria.ru/20221031/ataki-1828093592.html

Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек

Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек - РИА Новости, 31.10.2022

Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек

В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:40

2022-10-31T13:40

2022-10-31T15:20

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

украина

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики", — отметили в ведомстве.Потери противника здесь составили:Краснолиманское направлениеПомимо этого, ВСУ попытались организовать наступление силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.Потери украинских войск:Донецкое направлениеРоссийская армия продолжила активно действовать на Донецком направлении. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено:Херсонская областьУкраинские военные попытались атаковать позиции россиян в населенных пунктах Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области, но подразделения ВСУ удалось отбросить.Потери врага:Силам ПВО удалось за сутки поразить 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также семь противорадарных ракет HARM.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828093494.html

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина