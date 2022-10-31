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Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ataki-1828093592.html
Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек
Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек - РИА Новости, 31.10.2022
Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек
В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:40
2022-10-31T15:20
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики", — отметили в ведомстве.Потери противника здесь составили:Краснолиманское направлениеПомимо этого, ВСУ попытались организовать наступление силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.Потери украинских войск:Донецкое направлениеРоссийская армия продолжила активно действовать на Донецком направлении. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено:Херсонская областьУкраинские военные попытались атаковать позиции россиян в населенных пунктах Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области, но подразделения ВСУ удалось отбросить.Потери врага:Силам ПВО удалось за сутки поразить 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также семь противорадарных ракет HARM.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828093494.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
13:40 31.10.2022 (обновлено: 15:20 31.10.2022)
 
Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек

Минобороны: российские войска отбили атаки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики", — отметили в ведомстве.
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Вчера, 13:39Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удары по объектам украинской энергетики
Потери противника здесь составили:
  • более 110 военнослужащих и боевиков;
  • танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • два автомобиля.

Краснолиманское направление

Помимо этого, ВСУ попытались организовать наступление силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.
Потери украинских войск:
  • более 170 военнослужащих;
  • три танка;
  • пять боевых бронированных машин;
  • девять автомобилей.
Вестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:00
Британия создает casus belli

Донецкое направление

Российская армия продолжила активно действовать на Донецком направлении.
Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено:
  • более 60 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.

Херсонская область

Украинские военные попытались атаковать позиции россиян в населенных пунктах Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области, но подразделения ВСУ удалось отбросить.
Потери врага:
  • свыше 70 военнослужащих и наемников;
  • пять боевых бронированных машин;
  • семь автомобилей;
  • германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.
Силам ПВО удалось за сутки поразить 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также семь противорадарных ракет HARM.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
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