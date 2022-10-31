13:40 31.10.2022 (обновлено: 15:20 31.10.2022)
Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек
Минобороны: российские войска отбили атаки на Краснолиманском направлении
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Потери противника здесь составили:
- —более 110 военнослужащих и боевиков;
- —танк;
- —три боевые бронированные машины;
- —два пикапа;
- —два автомобиля.
Краснолиманское направление
Помимо этого, ВСУ попытались организовать наступление силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.
Потери украинских войск:
- —более 170 военнослужащих;
- —три танка;
- —пять боевых бронированных машин;
- —девять автомобилей.
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Донецкое направление
Российская армия продолжила активно действовать на Донецком направлении.
Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено:
- —более 60 военнослужащих;
- —танк;
- —две боевые бронированные машины;
- —два автомобиля.
Херсонская область
Украинские военные попытались атаковать позиции россиян в населенных пунктах Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области, но подразделения ВСУ удалось отбросить.
Потери врага:
- —свыше 70 военнослужащих и наемников;
- —пять боевых бронированных машин;
- —семь автомобилей;
- —германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.
Силам ПВО удалось за сутки поразить 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также семь противорадарных ракет HARM.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.