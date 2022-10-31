https://ria.ru/20221031/astrasend-1828204188.html
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд" - РИА Новости, 31.10.2022
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"
Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ). РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:25
2022-10-31T17:25
2022-10-31T17:25
экономика
россия
московский кредитный банк
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ).Согласно данным реестра, ее оператором является небанковская кредитная организация "Инкахран", дочерняя организация МКБ. Перечень стран, в которые можно будет отправить перевод, система планирует опубликовать позднее.Согласно данным рейтинга РИА Новости, Московский кредитный банк по состоянию на февраль занимал восьмое место в России по объему активов.
https://ria.ru/20221028/banki-1827550361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московский кредитный банк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Московский кредитный банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд", созданную структурой МКБ