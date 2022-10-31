https://ria.ru/20221031/astrasend-1828204188.html

Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"

Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд" - РИА Новости, 31.10.2022

Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"

Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ). РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:25

2022-10-31T17:25

2022-10-31T17:25

экономика

россия

московский кредитный банк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ).Согласно данным реестра, ее оператором является небанковская кредитная организация "Инкахран", дочерняя организация МКБ. Перечень стран, в которые можно будет отправить перевод, система планирует опубликовать позднее.Согласно данным рейтинга РИА Новости, Московский кредитный банк по состоянию на февраль занимал восьмое место в России по объему активов.

https://ria.ru/20221028/banki-1827550361.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московский кредитный банк, центральный банк рф (цб рф)