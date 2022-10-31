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Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд" - РИА Новости, 31.10.2022
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Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд" - РИА Новости, 31.10.2022
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"
Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ). РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:25
2022-10-31T17:25
экономика
россия
московский кредитный банк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ).Согласно данным реестра, ее оператором является небанковская кредитная организация "Инкахран", дочерняя организация МКБ. Перечень стран, в которые можно будет отправить перевод, система планирует опубликовать позднее.Согласно данным рейтинга РИА Новости, Московский кредитный банк по состоянию на февраль занимал восьмое место в России по объему активов.
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экономика, россия, московский кредитный банк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Московский кредитный банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:25 31.10.2022
 
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"

Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд", созданную структурой МКБ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем еще одного участника - систему "Астрасенд", созданную структурой Московского кредитного банка (МКБ).
Согласно данным реестра, ее оператором является небанковская кредитная организация "Инкахран", дочерняя организация МКБ. Перечень стран, в которые можно будет отправить перевод, система планирует опубликовать позднее.
Согласно данным рейтинга РИА Новости, Московский кредитный банк по состоянию на февраль занимал восьмое место в России по объему активов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:34
ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков
 
ЭкономикаРоссияМосковский кредитный банкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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