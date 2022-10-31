https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

"Согласовали не все". О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев

"Согласовали не все". О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев - РИА Новости, 31.10.2022

"Согласовали не все". О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:00

2022-10-31T23:00

2022-10-31T23:21

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. О том, как прошел саммит, — в материале РИА Новости.Встреча трехВ общей сложности встреча продолжалась около шести часов. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. Кроме того, они согласились приложить дополнительные усилия для безотлагательного решения оставшихся задач, включая гуманитарные вопросы.Особо подчеркивается недопустимость применения силы и угроз ее применения. Все споры между Баку и Ереваном должны решаться на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. При этом упоминаются Устав ООН и Алма-Атинская декларация о целях и принципах СНГ."Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться о будущем наших стран, <...> имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и все страны региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории", — сказал Путин. Но не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ.Три сессииПереговоры в Сочи начались со встречи Пашиняна и Путина. Одной из главных целей армянского премьера было обсуждение вывода азербайджанских войск с территории Армении. По разным данным, с 2021-го Баку мог занять от нескольких десятков до нескольких сотен квадратных километров республики. Пашинян подчеркнул, что ранее по предложению Москвы Ереван согласился на формирование комиссии по делимитации границы. "Вопреки этому, 13 сентября Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию и оккупировал новые территории Армении. Для нас очень важна четкая позиция России в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск", — отметил он.Вместе с тем Ереван поддерживает российский проект урегулирования. По словам Пашиняна, это никак не противоречит тому, о чем договорились в Праге при посредничестве Франции.Главы России и Армении общались два часа, затем наступила очередь Ильхама Алиева. Он сказал Путину, что благодарен за его роль в урегулировании карабахского конфликта, который, по его словам, остался в прошлом. В связи с этим президент Азербайджана готов обсуждать отношения с Арменией, основываясь на пяти принципах, озвученных ранее Еревану: взаимное признание суверенитета, отсутствие территориальных претензий, воздержание от угроз, делимитация границ и открытие всех коммуникаций.В свою очередь, Владимир Путин старался акцентировать внимание собеседников на разблокировании дорог, отчего, по его мнению, выиграют обе стороны. При этом он подчеркнул, что у Пашиняна достаточно политической воли для урегулирования конфликта. Армянский лидер выразил готовность открыть все дороги, но они должны оставаться под контролем Еревана.Только после того как Путин побеседовал с каждым из гостей по отдельности, они встретились втроем. Руководители Армении и Азербайджана не исключают, что мирный договор может быть подписан до конца года. Президент России напоминает, что урегулировать конфликт удастся только за счет последовательного выполнения договоренностей, достигнутых Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Однако Москва не собирается никому ничего навязывать.Прелюдия к СочиВстреча в Сочи состоялась после того, как США и Франция предприняли попытку вытеснить Москву из процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Несколько месяцев американские и европейские политики, дипломаты и разведчики налаживали контакты с Баку и Ереваном, что в конце концов увенчалось переговорами Пашиняна и Алиева в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества.Никакого прорыва там не случилось, однако некоторые наблюдатели поспешили сообщить, что Россия теряет позиции на Южном Кавказе. К тому же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва не может урегулировать конфликт между Ереваном и Баку, зато использует эту ситуацию для сохранения влияния на кавказские республики. Перед встречей в Сочи руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс фактически призвал Армению и Азербайджан отказаться от посреднических усилий России, потому что Москва якобы не уважает суверенитет соседних государств.Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, Владимир Путин сказал, что Вашингтон предлагает Армении и Азербайджану подписать мирный договор, по которому Нагорный Карабах перейдет под контроль Баку. Если армян такой вариант устраивает, Москва не против. Однако все предложения должны быть приемлемы для обеих сторон, добавил президент.В Армении и Карабахе слова Путина восприняли с энтузиазмом. В Степанакерте 30 октября даже собрался многотысячный митинг. Люди требовали, чтобы их мнение учитывали, а они считают, что самопровозглашенная НКР никогда не будет в составе Азербайджана.Перед тем как отправиться в Сочи, Пашинян заявил, что готов продлить пребывание миротворцев в Карабахе на 10-20 лет и поддерживает предложения Москвы по урегулированию конфликта. Вместе с тем, по словам премьер-министра, Баку жалуется странам Запада на российские войска в Армении и Карабахе, якобы создающие угрозу суверенитету. На границу между Арменией и Азербайджаном вскоре прибудет наблюдательная миссия Евросоюза из 40 человек — на два месяца. Пашинян считает, что миссию можно продлить, но пока он не видит в этом необходимости.Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заверил, что не существует никакого "вашингтонского" или "западного" проекта мирного соглашения. Есть только азербайджанские предложения, которые обсуждают в США и Евросоюзе, и российский вариант, устраивающий армян, но не азербайджанцев.

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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