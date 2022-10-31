https://ria.ru/20221031/arktika-1828084744.html

В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике

В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике - РИА Новости, 31.10.2022

В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике

Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:17

2022-10-31T13:17

2022-10-31T13:17

николай корчунов

арктика

сша

вашингтон (штат)

арктический совет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_0:181:3286:2029_1920x0_80_0_0_e99e854f0f34a6bf4de8bf746fe22a07.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.В начале октября США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет. Как отмечено в документе, Вашингтон намерен эффективно конкурировать с Россией и Китаем, а также работать с Финляндией и Швецией в области обороны и безопасности."В качестве одного из главных вызовов я бы обозначил возможную фрагментацию сотрудничества в Арктическом регионе. Это первое. Второе - не может не беспокоить, когда противодействие, сдерживание других стран закладывается в концептуальную основу такого важного стратегического документа, когда сотрудничество уходит на второй план, а отмечается противодействие, сдерживание, такая нацеленность на противоборство, конечно, вызывает немало вопросов. Потому что сейчас все те, кто участвует в международном сотрудничестве и формировании создания Арктики как общего дома, в котором гармонично проживают жители Арктики, коренные народы... Это предполагает конструктивное взаимодействие всех арктических государств, конечно, вызывает немало вопросов", - сказал Корчунов."Тенденция секьюритизации национальной арктической политики в этом регионе не может не настораживать, когда нам нужно сейчас всем вместе определиться с наиболее эффективными путями, методами и соответственно инструментами адаптации жизнедеятельности к высоким широтам, климатическим изменениями, а для этого нужен мониторинг, зондирование, научные оценки, данные, постоянный диалог ученых... Поэтому, конечно, с определенной настороженностью мы восприняли этот документ", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221030/arktika-1827888533.html

https://ria.ru/20221025/arktika-1826624173.html

арктика

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай корчунов, арктика, сша, вашингтон (штат), арктический совет, в мире