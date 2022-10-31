https://ria.ru/20221031/arktika-1828084744.html
В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике
В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике - РИА Новости, 31.10.2022
В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике
Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:17
2022-10-31T13:17
2022-10-31T13:17
николай корчунов
арктика
сша
вашингтон (штат)
арктический совет
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.В начале октября США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет. Как отмечено в документе, Вашингтон намерен эффективно конкурировать с Россией и Китаем, а также работать с Финляндией и Швецией в области обороны и безопасности."В качестве одного из главных вызовов я бы обозначил возможную фрагментацию сотрудничества в Арктическом регионе. Это первое. Второе - не может не беспокоить, когда противодействие, сдерживание других стран закладывается в концептуальную основу такого важного стратегического документа, когда сотрудничество уходит на второй план, а отмечается противодействие, сдерживание, такая нацеленность на противоборство, конечно, вызывает немало вопросов. Потому что сейчас все те, кто участвует в международном сотрудничестве и формировании создания Арктики как общего дома, в котором гармонично проживают жители Арктики, коренные народы... Это предполагает конструктивное взаимодействие всех арктических государств, конечно, вызывает немало вопросов", - сказал Корчунов."Тенденция секьюритизации национальной арктической политики в этом регионе не может не настораживать, когда нам нужно сейчас всем вместе определиться с наиболее эффективными путями, методами и соответственно инструментами адаптации жизнедеятельности к высоким широтам, климатическим изменениями, а для этого нужен мониторинг, зондирование, научные оценки, данные, постоянный диалог ученых... Поэтому, конечно, с определенной настороженностью мы восприняли этот документ", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20221030/arktika-1827888533.html
https://ria.ru/20221025/arktika-1826624173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай корчунов, арктика, сша, вашингтон (штат), арктический совет, в мире
Николай Корчунов, Арктика, США, Вашингтон (штат), Арктический совет, В мире
В МИД прокомментировали новую стратегию США по Арктике
МИД: Москва настороженно восприняла новую стратегию США по Арктике
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
В начале октября США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет. Как отмечено в документе, Вашингтон намерен эффективно конкурировать с Россией и Китаем
, а также работать с Финляндией
и Швецией
в области обороны и безопасности.
"В качестве одного из главных вызовов я бы обозначил возможную фрагментацию сотрудничества в Арктическом регионе. Это первое. Второе - не может не беспокоить, когда противодействие, сдерживание других стран закладывается в концептуальную основу такого важного стратегического документа, когда сотрудничество уходит на второй план, а отмечается противодействие, сдерживание, такая нацеленность на противоборство, конечно, вызывает немало вопросов. Потому что сейчас все те, кто участвует в международном сотрудничестве и формировании создания Арктики как общего дома, в котором гармонично проживают жители Арктики, коренные народы... Это предполагает конструктивное взаимодействие всех арктических государств, конечно, вызывает немало вопросов", - сказал Корчунов.
"Тенденция секьюритизации национальной арктической политики в этом регионе не может не настораживать, когда нам нужно сейчас всем вместе определиться с наиболее эффективными путями, методами и соответственно инструментами адаптации жизнедеятельности к высоким широтам, климатическим изменениями, а для этого нужен мониторинг, зондирование, научные оценки, данные, постоянный диалог ученых... Поэтому, конечно, с определенной настороженностью мы восприняли этот документ", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".