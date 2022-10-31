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МИД прокомментировал заявление США о работе Арктического совета без России - РИА Новости, 31.10.2022
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МИД прокомментировал заявление США о работе Арктического совета без России
МИД прокомментировал заявление США о работе Арктического совета без России - РИА Новости, 31.10.2022
МИД прокомментировал заявление США о работе Арктического совета без России
Москва считает голословным утверждение Вашингтона о том, что Арктический совет может работать без России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:23
2022-10-31T13:14
николай корчунов
россия
арктический совет
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
арктика
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Москва считает голословным утверждение Вашингтона о том, что Арктический совет может работать без России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Ранее советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Арктический совет, членом которого является Россия, способен продолжать реализацию подавляющего большинства своих проектов и без участия Москвы."Достаточно голословное утверждение о том, что Арктический совет может работать без РФ. Стоит заметить, что все решения Арктического совета принимаются всеми странами-членами совета. Действует принцип консенсуса. Если какая-то из стран против какого-то решения или не поддерживает, соответственно, решения не будет. Это изначально предполагает сотрудничество и взаимодействие. Поэтому здесь, мне кажется, есть, видимо, недостаточная степень проработки моим американским коллегой досье Арктического совета, прежде всего, с точки зрения уставных документов", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Также большинство проектов в Арктическом регионе реализуются двумя-тремя странами, отметил Корчунов. Проектов, где участвовали бы все страны совета, их нет, указал он, отметив, что у стран различные приоритеты."А если говорить о каких-либо коллективных подходах или панарктических решениях, то это требует участия всех стран по их выработке, в том числе и России. Приоритет российского председательства в Арктическом совете так и назывался - ответственное управление устойчивым развитием Арктики. А устойчивое развитие Арктики может быть обеспечено лишь при слаженном взаимодействии всех восьми государств. Если его нет, то сразу возникает беспокойство о том, каким будет устойчивое развитие региона, насколько эффективно будут приниматься решения, которые будут касаться всей арктической повестки", - подчеркнул он.Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция
https://ria.ru/20221028/arktika-1827578502.html
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николай корчунов, россия, арктический совет, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, арктика
Николай Корчунов, Россия, Арктический совет, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Арктика
12:23 31.10.2022 (обновлено: 13:14 31.10.2022)
 
МИД прокомментировал заявление США о работе Арктического совета без России

Посол МИД Корчунов назвал заявление о работе Арктического совета без России голословным

© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Москва считает голословным утверждение Вашингтона о том, что Арктический совет может работать без России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Арктический совет, членом которого является Россия, способен продолжать реализацию подавляющего большинства своих проектов и без участия Москвы.
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"Достаточно голословное утверждение о том, что Арктический совет может работать без РФ. Стоит заметить, что все решения Арктического совета принимаются всеми странами-членами совета. Действует принцип консенсуса. Если какая-то из стран против какого-то решения или не поддерживает, соответственно, решения не будет. Это изначально предполагает сотрудничество и взаимодействие. Поэтому здесь, мне кажется, есть, видимо, недостаточная степень проработки моим американским коллегой досье Арктического совета, прежде всего, с точки зрения уставных документов", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Также большинство проектов в Арктическом регионе реализуются двумя-тремя странами, отметил Корчунов. Проектов, где участвовали бы все страны совета, их нет, указал он, отметив, что у стран различные приоритеты.
"А если говорить о каких-либо коллективных подходах или панарктических решениях, то это требует участия всех стран по их выработке, в том числе и России. Приоритет российского председательства в Арктическом совете так и назывался - ответственное управление устойчивым развитием Арктики. А устойчивое развитие Арктики может быть обеспечено лишь при слаженном взаимодействии всех восьми государств. Если его нет, то сразу возникает беспокойство о том, каким будет устойчивое развитие региона, насколько эффективно будут приниматься решения, которые будут касаться всей арктической повестки", - подчеркнул он.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция
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Николай КорчуновРоссияАрктический советСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаАрктика
 
 
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