06:16 31.10.2022 (обновлено: 10:47 31.10.2022)
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 05:33 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Также ВСУ выпустили одну ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР.
Украинские войска применяют эти реактивные системы, полученные от США, с конца июня 2022 года.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре.