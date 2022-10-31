https://ria.ru/20221031/alchevsk-1827990731.html

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T06:16

2022-10-31T06:16

2022-10-31T10:47

специальная военная операция на украине

алчевск

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также ВСУ выпустили одну ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР.Украинские войска применяют эти реактивные системы, полученные от США, с конца июня 2022 года.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре.

https://ria.ru/20221031/obstrel-1827989459.html

алчевск

луганская народная республика

украина

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алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк