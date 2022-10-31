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Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/alchevsk-1827990731.html
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T06:16
2022-10-31T10:47
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также ВСУ выпустили одну ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР.Украинские войска применяют эти реактивные системы, полученные от США, с конца июня 2022 года.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре.
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алчевск
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алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
06:16 31.10.2022 (обновлено: 10:47 31.10.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 05:33 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также ВСУ выпустили одну ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР.
Украинские войска применяют эти реактивные системы, полученные от США, с конца июня 2022 года.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
05:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеАлчевскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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