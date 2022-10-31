https://ria.ru/20221031/aktivist-1828169351.html

В Париже эко-активист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

В Париже эко-активист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона - РИА Новости, 31.10.2022

В Париже эко-активист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

Эко-активист в Париже привязал себя к французскому флагу на крыше здания Пантеона в понедельник, осуждая государственную политику в сфере экологии, сообщила... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:03

2022-10-31T16:03

2022-10-31T16:03

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ПАРИЖ, 31 окт – РИА Новости. Эко-активист в Париже привязал себя к французскому флагу на крыше здания Пантеона в понедельник, осуждая государственную политику в сфере экологии, сообщила группа активистов Dernière Rénovation в твиттере.24-летний эко-активист, входящий в сообщество Dernière Rénovation, забрался на крышу музея Пантеон в центре Парижа, привязал себя к флагу на крыше, приспустив его."Этот символ был выбран, чтобы подчеркнуть всю серьезность и опасность, с которой сталкивается французское население тогда, когда правительство не принимает никаких серьезных мер по борьбе с глобальным потеплением", - написала организация в твиттере, сопроводив публикацию видеозаписью акции."Я приспускаю флаг сегодня в знак того, что мы все должны быть в трауре по тем, кто уже погиб за все пошедшие годы из-за наводнений, пожаров, голода – всех следствий климатических изменений", - написал участник движения в своем аккаунте.Это не первая публичная акция участников сообщества Dernière Rénovation. В пятницу 25-летний активист помешал показу спектакля в парижской Опере Бастилия. Молодой человек забрался на сцену и пристегнул себя велосипедным замком к декорациям. В тот же вечер десяток активистов из того же сообщества заблокировали автотрассу к югу от Парижа, создав длинные пробки.В июне активистка вышла на корт во время полуфинала теннисного турнира Ролан-Гаррос. В июле члены организации также помешали проведению велогонки Тур де Франс, приклеив себя к автотрассе.Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября в Лондоне две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil, зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи" содержимое двух банок томатного супа.Неделю спустя двое активисток из немецкого экологического сообщества Letzte Generation швырнули картофельное пюре в картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме (Германия).В субботу полиция помешала эко-активистке приклеить лицо к картине Винсента Ван Гога "Автопортрет в Сен-Реми" и облить супом одну из картин Поля Гогена в парижском музее Орсе.С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

https://ria.ru/20221030/aktivisty-1827945310.html

https://ria.ru/20210427/uborka-1730188450.html

https://ria.ru/20220704/khot-dogi-1800209615.html

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