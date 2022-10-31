https://ria.ru/20221031/aes-1828256176.html

"Росатом" получил разрешение на строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа"

"Росатом" получил разрешение на строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 31.10.2022

"Росатом" получил разрешение на строительство второго блока АЭС "Эль-Дабаа"

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство второго энергоблока атомной электростанции... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:50

2022-10-31T19:50

2022-10-31T20:01

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

россия

египет

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КАИР, 31 окт – РИА Новости. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство второго энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа" на севере страны, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Лицензия на строительство первого блока была получена "Росатомом" 29 июня, фактическое строительство станции было запущено 20 июля."Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.Управление провело ряд проверок на строительном объекте, наиболее масштабная состоялась с 23 по 27 октября, отмечается в заявлении."Согласно результатам проверки и оценки предварительных отчетов о безопасности подтверждена безопасность второго блока АЭС в соответствии с условиями, необходимыми для выдачи разрешения", - отметило управление.Управление напомнило, что согласно стратегии египетского государства планируется получать порядка 9% электроэнергии в стране от АЭС.В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким - постфукусимским - стандартам безопасности.

https://ria.ru/20221029/braziliya-1827701394.html

https://ria.ru/20221028/akkuyu-1827446900.html

https://ria.ru/20221030/kozloduy-1827970312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, египет