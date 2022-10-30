https://ria.ru/20221030/zima-1827927903.html

Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа

Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа - РИА Новости, 30.10.2022

Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в связи с планами создания газового хаба напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:50

2022-10-30T17:50

2022-10-30T17:50

владимир путин

турция

европа

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в связи с планами создания газового хаба напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."…Если мы посмотрим на Европу, то она зависит от российского газа и проведет зиму в большом напряжении. Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям. Именно поэтому президент Эрдоган заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы Турция, которая станет хабом, могла распределять иранский и российский газ в Европу", - отметил Набати в интервью изданию Arab News.По его словам, это будет способствовать установлению мира в регионе и создаст безопасные условия для транспортировки энергоносителей."Это ведущее решение проблемы высоких цен, которые привели мир к рецессии. В этом смысле, как сказал наш президент, хорошо, что Турция готова взять на себя всю ответственность и сделать шаг, чтобы разгрузить весь мир, особенно Европу, в этой газовой борьбе", - приводит слова Небати турецкая газета Star.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/gaz-1827924342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, турция, европа, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии