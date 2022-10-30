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Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа - РИА Новости, 30.10.2022
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Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа
Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа - РИА Новости, 30.10.2022
Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в связи с планами создания газового хаба напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:50
2022-10-30T17:50
владимир путин
турция
европа
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в связи с планами создания газового хаба напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."…Если мы посмотрим на Европу, то она зависит от российского газа и проведет зиму в большом напряжении. Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям. Именно поэтому президент Эрдоган заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы Турция, которая станет хабом, могла распределять иранский и российский газ в Европу", - отметил Набати в интервью изданию Arab News.По его словам, это будет способствовать установлению мира в регионе и создаст безопасные условия для транспортировки энергоносителей."Это ведущее решение проблемы высоких цен, которые привели мир к рецессии. В этом смысле, как сказал наш президент, хорошо, что Турция готова взять на себя всю ответственность и сделать шаг, чтобы разгрузить весь мир, особенно Европу, в этой газовой борьбе", - приводит слова Небати турецкая газета Star.
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владимир путин, турция, европа, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Турция, Европа, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
17:50 30.10.2022
 
Турецкий министр напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа

Турецкий министр финансов Небати напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в связи с планами создания газового хаба напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"…Если мы посмотрим на Европу, то она зависит от российского газа и проведет зиму в большом напряжении. Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям. Именно поэтому президент Эрдоган заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы Турция, которая станет хабом, могла распределять иранский и российский газ в Европу", - отметил Набати в интервью изданию Arab News.
По его словам, это будет способствовать установлению мира в регионе и создаст безопасные условия для транспортировки энергоносителей.
"Это ведущее решение проблемы высоких цен, которые привели мир к рецессии. В этом смысле, как сказал наш президент, хорошо, что Турция готова взять на себя всю ответственность и сделать шаг, чтобы разгрузить весь мир, особенно Европу, в этой газовой борьбе", - приводит слова Небати турецкая газета Star.
Добыча сланцевого газа на месторождении Eagle Ford, штат Техас - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 17:23В мире
Власти Германии вспомнили о запрещенном способе добычи сланцевого газа
 
Владимир ПутинТурцияЕвропаРоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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