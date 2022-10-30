https://ria.ru/20221030/zerno-1827834841.html
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки" - РИА Новости, 30.10.2022
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не договорились о движении судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T01:32
2022-10-30T01:32
2022-10-30T01:46
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не договорились о движении судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.Ранее Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до сведения делегаций Украины и Турции.По ее словам, в субботу девять судов (пять c Украины и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ."Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", - добавила представитель СКЦ.В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
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украина, стамбул, россия
01:32 30.10.2022 (обновлено: 01:46 30.10.2022)
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
Представитель СКЦ Палла: стороны не смогли договориться о движении судов в Черном море
ООН, 30 окт – РИА Новости. Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не договорились о движении судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.
Ранее Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до сведения делегаций Украины и Турции.
"В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги", - сообщила Палла.
По ее словам, в субботу девять судов (пять c Украины
и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ.
"Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", - добавила представитель СКЦ.
В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев
назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области
.