https://ria.ru/20221030/zerno-1827834841.html

В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"

В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки" - РИА Новости, 30.10.2022

В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"

Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не договорились о движении судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T01:32

2022-10-30T01:32

2022-10-30T01:46

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не договорились о движении судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.Ранее Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до сведения делегаций Украины и Турции.По ее словам, в субботу девять судов (пять c Украины и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ."Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", - добавила представитель СКЦ.В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

https://ria.ru/20221029/prodovolstvie-1827826565.html

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украина, стамбул, россия