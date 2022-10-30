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Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/zaes-1827895261.html
Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны
Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.10.2022
Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны
Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщило в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:27
2022-10-30T14:52
специальная военная операция на украине
киев
россия
магатэ
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции", - говорится в сообщении."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896678.html
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киев, россия, магатэ, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Безопасность
14:27 30.10.2022 (обновлено: 14:52 30.10.2022)
 
Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны

Минобороны: Киев продолжает провокации на ЗАЭС для создания угрозы техногенной катастрофы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции", - говорится в сообщении.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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МО РФ: российские военнослужащие уничтожили украинский быстроходный катер
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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