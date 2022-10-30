https://ria.ru/20221030/zaes-1827895261.html

Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны

Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.10.2022

Киев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны

Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщило в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:27

2022-10-30T14:27

2022-10-30T14:52

специальная военная операция на украине

киев

россия

магатэ

запорожская аэс

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции", - говорится в сообщении."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896678.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, магатэ, запорожская аэс, безопасность