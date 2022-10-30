https://ria.ru/20221030/youtube-1827908270.html

Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube

Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube - РИА Новости, 30.10.2022

Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:58

2022-10-30T15:58

2022-10-30T15:58

евгений пригожин

россия

youtube

игорь краснов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube.Комментарий Пригожина опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"."Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube", - говорится в сообщении.Пригожин подчеркнул, что после начала специальной военной операции на платформе видеохостинга началась информационная война против России, целью которой является распространение фейков и публикация русофобского контента."Также заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства", - добавляется в комментарии Пригожина.

https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, россия, youtube, игорь краснов