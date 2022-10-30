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Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube - РИА Новости, 30.10.2022
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Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube
Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube - РИА Новости, 30.10.2022
Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:58
2022-10-30T15:58
евгений пригожин
россия
youtube
игорь краснов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube.Комментарий Пригожина опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"."Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube", - говорится в сообщении.Пригожин подчеркнул, что после начала специальной военной операции на платформе видеохостинга началась информационная война против России, целью которой является распространение фейков и публикация русофобского контента."Также заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства", - добавляется в комментарии Пригожина.
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евгений пригожин, россия, youtube, игорь краснов
Евгений Пригожин, Россия, YouTube, Игорь Краснов
15:58 30.10.2022
 
Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube

Бизнесмен Пригожин обратился к генпрокурору Краснову с просьбой проверить YouTube

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube.
Комментарий Пригожина опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
"Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube", - говорится в сообщении.
Пригожин подчеркнул, что после начала специальной военной операции на платформе видеохостинга началась информационная война против России, целью которой является распространение фейков и публикация русофобского контента.
"Также заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства", - добавляется в комментарии Пригожина.
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Евгений ПригожинРоссияYouTubeИгорь Краснов
 
 
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