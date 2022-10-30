https://ria.ru/20221030/vzryv-1827865806.html
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 30.10.2022
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина
Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:16
2022-10-30T10:16
2022-10-30T10:20
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики."В лесопосадке, в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района, при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывные травмы) получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - рассказал представитель МЧС.По его словам, женщина госпитализирована.
https://ria.ru/20221029/korrespondenty-1827816875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
10:16 30.10.2022 (обновлено: 10:20 30.10.2022)
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина
В Краснодонском районе ЛНР взорвалось неизвестное устройство, погиб мужчина
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики.
"В лесопосадке, в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района, при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывные травмы) получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - рассказал представитель МЧС.
По его словам, женщина госпитализирована.