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При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 30.10.2022
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При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 30.10.2022
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина
Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:16
2022-10-30T10:20
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики."В лесопосадке, в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района, при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывные травмы) получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - рассказал представитель МЧС.По его словам, женщина госпитализирована.
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
10:16 30.10.2022 (обновлено: 10:20 30.10.2022)
 
При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина

В Краснодонском районе ЛНР взорвалось неизвестное устройство, погиб мужчина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВо дворе жилого дома в Луганской народной республике
Во дворе жилого дома в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Во дворе жилого дома в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики.
"В лесопосадке, в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района, при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывные травмы) получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - рассказал представитель МЧС.
По его словам, женщина госпитализирована.
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