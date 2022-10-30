https://ria.ru/20221030/vzryv-1827865806.html

При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина

При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 30.10.2022

При взрыве неизвестного устройства в ЛНР погиб мужчина

Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:16

2022-10-30T10:16

2022-10-30T10:20

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Два человека пострадали при детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики."В лесопосадке, в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района, при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывные травмы) получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - рассказал представитель МЧС.По его словам, женщина госпитализирована.

https://ria.ru/20221029/korrespondenty-1827816875.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, происшествия