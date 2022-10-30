https://ria.ru/20221030/vybory-1827975107.html

Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару

Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару - РИА Новости, 30.10.2022

Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T23:45

2022-10-30T23:45

2022-10-30T23:55

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

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БРАЗИЛИА, 30 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов.За него проголосовали 52,02% избирателей, за его соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву – 47,98%

https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html

бразилия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия