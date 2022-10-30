Рейтинг@Mail.ru
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/vybory-1827975107.html
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару - РИА Новости, 30.10.2022
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:45
2022-10-30T23:55
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/63/1560916364_0:17:2891:1643_1920x0_80_0_0_96ed9e61ecdfe4447d96a4e97dba527e.jpg
БРАЗИЛИА, 30 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов.За него проголосовали 52,02% избирателей, за его соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву – 47,98%
https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/63/1560916364_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_76846189a366dc69c4cd787d5fbcfdc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
23:45 30.10.2022 (обновлено: 23:55 30.10.2022)
 
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару

Во втором туре выборов главы Бразилии лидирует действующий президент Болсонару

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Жаир Болсонару . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 30 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов.
За него проголосовали 52,02% избирателей, за его соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву – 47,98%
Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 08:04
Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала