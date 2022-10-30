https://ria.ru/20221030/vybory-1827975107.html
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару - РИА Новости, 30.10.2022
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:45
2022-10-30T23:45
2022-10-30T23:55
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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БРАЗИЛИА, 30 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару побеждает на выборах главы государства по итогам подсчёта 10,72% голосов.За него проголосовали 52,02% избирателей, за его соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву – 47,98%
https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
23:45 30.10.2022 (обновлено: 23:55 30.10.2022)
Во втором туре выборов в Бразилии лидирует действующий президент Болсонару
Во втором туре выборов главы Бразилии лидирует действующий президент Болсонару