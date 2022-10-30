https://ria.ru/20221030/vybory-1827892337.html

В Бразилии началось голосование на выборах президента

В Бразилии началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 30.10.2022

В Бразилии началось голосование на выборах президента

В Бразилии началось голосование на выборах президента, в списке два кандидата - экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий президент Жаир Болсонару. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:06

2022-10-30T14:06

2022-10-30T14:06

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

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БРАЗИЛИА, 30 окт - РИА Новости. В Бразилии началось голосование на выборах президента, в списке два кандидата - экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий президент Жаир Болсонару.Это второй тур выборов. На нем окончательно определится победитель, который займет главный пост в стране.Участки открылись в 8 утра (14.00 мск) и закроются в 17.00 (23.00 мск).Результаты голосования будут известны уже вечером в воскресенье.

https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html

бразилия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия