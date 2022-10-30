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Байден принял участие в досрочном голосовании на выборах в конгресс

Байден принял участие в досрочном голосовании на выборах в конгресс - РИА Новости, 30.10.2022

Байден принял участие в досрочном голосовании на выборах в конгресс

Президент США Джо Байден в субботу принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в американский конгресс, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T00:47

2022-10-30T00:47

2022-10-30T00:47

в мире

джо байден

сша

уилмингтон

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в американский конгресс, сообщает пресс-пул Белого дома."Президент, которому исполняется 80 лет в следующем месяце, проголосовал вместе с его 18-летней внучкой Натали Байден, которая голосовала впервые", - сообщает пресс-пул.Байден проголосовал в городе Уилмингтон своего родного штата Дэлавер.В США 8 ноября 2022 года пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html

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в мире, джо байден, сша, уилмингтон