https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html

Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ

Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2022

Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ

Украинская армия столкнулась с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:25

2022-10-30T20:25

2022-10-30T22:24

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская армия столкнулась с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран, пишет в статье для 19Fortyfive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.По его словам, ВСУ расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады, но это не единственный источник беспокойства для киевских военачальников. Специалист напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777."Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар", — подытожил обозреватель.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20221024/vsu-1826335070.html

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато