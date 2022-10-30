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Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2022
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Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ
Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2022
Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ
Украинская армия столкнулась с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:25
2022-10-30T22:24
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская армия столкнулась с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран, пишет в статье для 19Fortyfive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.По его словам, ВСУ расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады, но это не единственный источник беспокойства для киевских военачальников. Специалист напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777."Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар", — подытожил обозреватель.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20221024/vsu-1826335070.html
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html
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политика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
20:25 30.10.2022 (обновлено: 22:24 30.10.2022)
 
Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу заявил о логистическом кошмаре в ВСУ из-за многообразия вооружений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская армия столкнулась с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран, пишет в статье для 19Fortyfive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
По его словам, ВСУ расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады, но это не единственный источник беспокойства для киевских военачальников. Специалист напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777.
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"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар", — подытожил обозреватель.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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