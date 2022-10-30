20:25 30.10.2022 (обновлено: 22:24 30.10.2022)
Офицер НАТО сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ
Офицер НАТО Атламазоглу заявил о логистическом кошмаре в ВСУ из-за многообразия вооружений
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская армия столкнулась с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран, пишет в статье для 19Fortyfive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
По его словам, ВСУ расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады, но это не единственный источник беспокойства для киевских военачальников. Специалист напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777.
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"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар", — подытожил обозреватель.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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