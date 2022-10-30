https://ria.ru/20221030/vstrecha-1827949292.html
МИД прокомментировал предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
МИД прокомментировал предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи - РИА Новости, 30.10.2022
МИД прокомментировал предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Россия рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча в Сочи лидеров РФ, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:00
2022-10-30T20:00
2022-10-30T21:22
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армения
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никол пашинян
ильхам алиев
в мире
азербайджан
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча в Сочи лидеров РФ, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - сказал Руденко журналистам.Комментируя заявление премьера Армении Пашиняна о том, что мирный договор может быть подписан до конца года, Руденко заметил: "Все может в этой жизни случиться"."Раз сказал лидер государства, наверное, у него были под этим какие-то основания", - добавил замминистра.На прошлой неделе Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.
https://ria.ru/20221006/dogovor-1822109572.html
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россия, сочи, армения, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, в мире, азербайджан
Россия, Сочи, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, В мире, Азербайджан
20:00 30.10.2022 (обновлено: 21:22 30.10.2022)
МИД прокомментировал предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
МИД надеется, что встреча Путина, Пашиняна и Алиева поможет с заключением мирного договора
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча в Сочи лидеров РФ, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - сказал Руденко журналистам.
Комментируя заявление премьера Армении Пашиняна о том, что мирный договор может быть подписан до конца года, Руденко заметил: "Все может в этой жизни случиться".
"Раз сказал лидер государства, наверное, у него были под этим какие-то основания", - добавил замминистра.
На прошлой неделе Пашинян заявил, что хотел бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы, и в Ереване
надеются, что до подписания мирного договора работы по делимитации будут завершены.
Он также отметил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.