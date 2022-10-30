https://ria.ru/20221030/volodin-1827858751.html
Володин поздравил работников транспорта
Володин поздравил работников транспорта - РИА Новости, 30.10.2022
Володин поздравил работников транспорта
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:42
2022-10-30T09:42
2022-10-30T09:42
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы."Поздравляю всех работников, ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником", — приводятся слова Володина в сообщении.Он отметил, что надежность пассажирского транспорта повышает качество жизни граждан.Он добавил, что вопросы обновления пассажирского транспорта важно решать системно."Важно системно решать вопросы обновления автомобильного и городского пассажирского транспорта, его инфраструктуры, создавать условия для эффективного труда и отдыха работников", — резюмировал он.
https://ria.ru/20221020/transport-1825502423.html
https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил работников транспорта
Спикер Госдумы Володин поздравил работников городского пассажирского транспорта
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы
.
"Поздравляю всех работников, ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником", — приводятся слова Володина в сообщении.
Он отметил, что надежность пассажирского транспорта повышает качество жизни граждан.
"Надежность и доступность пассажирского транспорта повышают качество жизни, мобильность наших граждан", — уточнил он.
Он добавил, что вопросы обновления пассажирского транспорта важно решать системно.
"Важно системно решать вопросы обновления автомобильного и городского пассажирского транспорта, его инфраструктуры, создавать условия для эффективного труда и отдыха работников", — резюмировал он.