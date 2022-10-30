https://ria.ru/20221030/volodin-1827858751.html

Володин поздравил работников транспорта

Володин поздравил работников транспорта - РИА Новости, 30.10.2022

Володин поздравил работников транспорта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:42

2022-10-30T09:42

2022-10-30T09:42

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы."Поздравляю всех работников, ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником", — приводятся слова Володина в сообщении.Он отметил, что надежность пассажирского транспорта повышает качество жизни граждан.Он добавил, что вопросы обновления пассажирского транспорта важно решать системно."Важно системно решать вопросы обновления автомобильного и городского пассажирского транспорта, его инфраструктуры, создавать условия для эффективного труда и отдыха работников", — резюмировал он.

https://ria.ru/20221020/transport-1825502423.html

https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф