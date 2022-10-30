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Володин поздравил работников транспорта - РИА Новости, 30.10.2022
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Володин поздравил работников транспорта
Володин поздравил работников транспорта - РИА Новости, 30.10.2022
Володин поздравил работников транспорта
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:42
2022-10-30T09:42
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы."Поздравляю всех работников, ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником", — приводятся слова Володина в сообщении.Он отметил, что надежность пассажирского транспорта повышает качество жизни граждан.Он добавил, что вопросы обновления пассажирского транспорта важно решать системно."Важно системно решать вопросы обновления автомобильного и городского пассажирского транспорта, его инфраструктуры, создавать условия для эффективного труда и отдыха работников", — резюмировал он.
https://ria.ru/20221020/transport-1825502423.html
https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
09:42 30.10.2022
 
Володин поздравил работников транспорта

Спикер Госдумы Володин поздравил работников городского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю всех работников, ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником", — приводятся слова Володина в сообщении.
Автобус на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:53
В ГД внесли проект о бесперебойном обеспечении городов транспортом
Он отметил, что надежность пассажирского транспорта повышает качество жизни граждан.
"Надежность и доступность пассажирского транспорта повышают качество жизни, мобильность наших граждан", — уточнил он.
Он добавил, что вопросы обновления пассажирского транспорта важно решать системно.
"Важно системно решать вопросы обновления автомобильного и городского пассажирского транспорта, его инфраструктуры, создавать условия для эффективного труда и отдыха работников", — резюмировал он.
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09:34
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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