https://ria.ru/20221030/voennye-1827900029.html
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 30.10.2022
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS
Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:56
2022-10-30T14:56
2022-10-30T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
запорожье
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Запорожье
14:56 30.10.2022 (обновлено: 14:57 30.10.2022)
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS
Минобороны: российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS