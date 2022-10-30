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Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/voennye-1827900029.html
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 30.10.2022
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS
Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:56
2022-10-30T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
запорожье
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
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в мире, россия, херсонская область , запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Запорожье
14:56 30.10.2022 (обновлено: 14:57 30.10.2022)
 
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS

Минобороны: российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 14:32Специальная военная операция на Украине
Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьЗапорожье
 
 
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