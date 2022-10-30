https://ria.ru/20221030/voennye-1827900029.html

Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS

Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 30.10.2022

Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS

Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:56

2022-10-30T14:56

2022-10-30T14:57

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военные поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896178.html

россия

херсонская область

запорожье

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Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , запорожье