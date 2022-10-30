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ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль - РИА Новости, 30.10.2022
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ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль
ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль - РИА Новости, 30.10.2022
ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль
Столичная ГИБДД из-за непогоды порекомендовала водителям не садиться за руль машины с летними шинами, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:20
2022-10-30T22:55
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Столичная ГИБДД из-за непогоды порекомендовала водителям не садиться за руль машины с летними шинами, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.Как отметили в полиции, синоптики обещают минусовую температуру ночью в воскресенье. Возможно образование гололедицы."Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать", — говорится в сообщении.Кроме того, пешеходам посоветовали использовать световозвращающие элементы и приспускать капюшоны при переходе дороги.Сегодня в Москве произошло уже два массовых ДТП. На Кутузовском проспекте в районе торгового центра "Времена года" столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых автомобилей. Пострадали два человека. Позже МВД сообщило о том, что на Рябиновой улице на западе столицы произошло несколько аварий с участием порядка 20 машин. По предварительным данным, травмы получили два человека.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что снежный покров высотой до трех сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября. Также ожидается слабая гололедица толщиной до двух миллиметров.Спасатели, в свою очередь, предупредили жителей столицы о гололедице и сильном ветре с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУ МЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.
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общество, авто, евгений тишковец, москва, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Евгений Тишковец, Москва, ГИБДД МВД РФ
22:20 30.10.2022 (обновлено: 22:55 30.10.2022)
 
ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль

ГИБДД Москвы призвала водителей не садиться за руль, если машину не успели "переобуть"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Столичная ГИБДД из-за непогоды порекомендовала водителям не садиться за руль машины с летними шинами, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в полиции, синоптики обещают минусовую температуру ночью в воскресенье. Возможно образование гололедицы.
"Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать", — говорится в сообщении.
Кроме того, пешеходам посоветовали использовать световозвращающие элементы и приспускать капюшоны при переходе дороги.
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Сегодня в Москве произошло уже два массовых ДТП. На Кутузовском проспекте в районе торгового центра "Времена года" столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых автомобилей. Пострадали два человека.
Позже МВД сообщило о том, что на Рябиновой улице на западе столицы произошло несколько аварий с участием порядка 20 машин. По предварительным данным, травмы получили два человека.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что снежный покров высотой до трех сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября. Также ожидается слабая гололедица толщиной до двух миллиметров.
Спасатели, в свою очередь, предупредили жителей столицы о гололедице и сильном ветре с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУ МЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.
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ОбществоАвтоЕвгений ТишковецМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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