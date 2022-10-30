https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html

ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль

ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль - РИА Новости, 30.10.2022

ГИБДД Москвы призвала "непереобувшихся" водителей не садиться за руль

Столичная ГИБДД из-за непогоды порекомендовала водителям не садиться за руль машины с летними шинами, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:20

2022-10-30T22:20

2022-10-30T22:55

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Столичная ГИБДД из-за непогоды порекомендовала водителям не садиться за руль машины с летними шинами, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.Как отметили в полиции, синоптики обещают минусовую температуру ночью в воскресенье. Возможно образование гололедицы."Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать", — говорится в сообщении.Кроме того, пешеходам посоветовали использовать световозвращающие элементы и приспускать капюшоны при переходе дороги.Сегодня в Москве произошло уже два массовых ДТП. На Кутузовском проспекте в районе торгового центра "Времена года" столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых автомобилей. Пострадали два человека. Позже МВД сообщило о том, что на Рябиновой улице на западе столицы произошло несколько аварий с участием порядка 20 машин. По предварительным данным, травмы получили два человека.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что снежный покров высотой до трех сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября. Также ожидается слабая гололедица толщиной до двух миллиметров.Спасатели, в свою очередь, предупредили жителей столицы о гололедице и сильном ветре с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУ МЧС по Москве рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины рядом с деревьями.

https://ria.ru/20221022/rezina-1825837598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, евгений тишковец, москва, гибдд мвд рф