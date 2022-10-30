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Британский маршал пожаловался на уязвимость перед Россией

Британский маршал пожаловался на уязвимость перед Россией - РИА Новости, 30.10.2022

Британский маршал пожаловался на уязвимость перед Россией

Великобритания уязвима перед гипотетическим ударом российских ракет большой дальности, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление отставного маршала... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T02:07

2022-10-30T02:07

2022-10-30T02:07

тони радакин

россия

великобритания

в мире

ракеты

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Великобритания уязвима перед гипотетическим ударом российских ракет большой дальности, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера.Он предупредил, что вооруженные силы королевства ограничены в своих возможностях в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны большой дальности.По словам Стрингера, единственный способ защитить Лондон от ракетной атаки — разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper.Кроме того, как утверждает отставной маршал, российская спецоперация на Украине напомнила Западу, что "ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания".Ранее глава Генштаба страны Тони Радакин заявил, что Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. По его словам, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20220110/submariny-1767094354.html

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тони радакин, россия, великобритания, в мире, ракеты