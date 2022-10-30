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Песков рассказал о настройке системы управления в России - РИА Новости, 30.10.2022
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Песков рассказал о настройке системы управления в России
Песков рассказал о настройке системы управления в России - РИА Новости, 30.10.2022
Песков рассказал о настройке системы управления в России
Систему управления в России нужно менять, и кадровая ротация - абсолютно нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:21
2022-10-30T14:52
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Систему управления в России нужно менять, и кадровая ротация - абсолютно нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Российский лидер Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом заявил о необходимости изменений и донастройки системы управления.Пресс-секретарь назвал увольнения и назначения совершенно нормальным процессом. "Это не значит, что кто-то проваливается", — добавил он. Песков напомнил, что наладить коллективную работу тяжелее всего, а самое легкое — "это рубануть шашкой и уволить человека".
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
14:21 30.10.2022 (обновлено: 14:52 30.10.2022)
 
Песков рассказал о настройке системы управления в России

Песков призвал не считать отставку чиновника с поста признаком его провала

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Систему управления в России нужно менять, и кадровая ротация - абсолютно нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Российский лидер Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом заявил о необходимости изменений и донастройки системы управления.
Пресс-секретарь назвал увольнения и назначения совершенно нормальным процессом. "Это не значит, что кто-то проваливается", — добавил он.
Песков напомнил, что наладить коллективную работу тяжелее всего, а самое легкое — "это рубануть шашкой и уволить человека".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
14:15
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
 
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