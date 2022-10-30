https://ria.ru/20221030/upravlenie-1827894989.html

Песков рассказал о настройке системы управления в России

Песков рассказал о настройке системы управления в России - РИА Новости, 30.10.2022

Песков рассказал о настройке системы управления в России

Систему управления в России нужно менять, и кадровая ротация - абсолютно нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:21

2022-10-30T14:21

2022-10-30T14:52

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Систему управления в России нужно менять, и кадровая ротация - абсолютно нормально, хотя и сейчас все работают не покладая рук, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Российский лидер Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом заявил о необходимости изменений и донастройки системы управления.Пресс-секретарь назвал увольнения и назначения совершенно нормальным процессом. "Это не значит, что кто-то проваливается", — добавил он. Песков напомнил, что наладить коллективную работу тяжелее всего, а самое легкое — "это рубануть шашкой и уволить человека".

https://ria.ru/20221030/rossiya-1827894427.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков