https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html

Во Франции назвали условие для прекращения США военной помощи Украине

Во Франции назвали условие для прекращения США военной помощи Украине - РИА Новости, 30.10.2022

Во Франции назвали условие для прекращения США военной помощи Украине

В США растет число противников оказания помощи Украине и после промежуточных выборов в конгресс Вашингтон может пересмотреть политику в отношении Киева, пишет... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T21:07

2022-10-30T21:07

2022-10-30T22:25

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В США растет число противников оказания помощи Украине и после промежуточных выборов в конгресс Вашингтон может пересмотреть политику в отношении Киева, пишет обозреватель Le Figaro Адриен Жольм."К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов", — пишет он.До недавних пор американские политики были единодушны в вопросе помощи ВСУ, однако теперь их консенсус дал трещину, уверен автор. По его мнению, в случае победы Республиканской партии на выборах поддержка Киеву окажется под вопросом.Жольм напомнил, что на этой неделе 30 депутатов от конгрессменов-демократов обратились к президенту Джо Байдену с призывом пересмотреть вопрос помощи Украине и соединить эту поддержку с "активной дипломатией с целью поиска решений по прекращению огня". Позднее обращение было отозвано, но тем не менее оно свидетельствует об усталости США от восьмимесячного противостояния с Россией и финансирования украинской армии.Автором обращения к президенту стала Прамила Джаяпал. Она аргументировала свой призыв тем, что американцы переживают тяжелые последствия украинского кризиса — всплеск инфляции, резкое подорожание топлива и падение уровня жизни. Кроме того, политик считает, что скорейшее урегулирование конфликта отвечает интересам Штатов, Киева и всего мира. Иначе следует готовиться к непредсказуемой катастрофе, предупредила она.В статье отмечается, что с начала российской спецоперации США выделили Украине до 40 миллиардов долларов. Это больше, чем общий объем помощи трем крупнейшим получателям в 2020 году — Израилю, Египту и Афганистану.Наиболее явные противники помощи Украине в США — сторонники экс-президента Дональда Трампа, выступавшего под лозунгом "Сделай Америку снова великой" (сокращенно на английском — MAGA. — Прим. ред.). После выборов 8 ноября большинство в конгрессе США могут получить республиканцы и сторонников MAGA может оказаться больше, чем сейчас, написал Жольм.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221030/peregovory-1827926521.html

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в мире, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины, конгресс сша