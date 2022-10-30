https://ria.ru/20221030/ukraina-1827903342.html

Киев попросил США надавить на Израиль

Киев попросил США надавить на Израиль - РИА Новости, 30.10.2022

Киев попросил США надавить на Израиль

Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:27

2022-10-30T15:27

2022-10-30T16:27

в мире

джо байден

бени ганц

алексей резников

киев

украина

израиль

министерство финансов сша

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции, сообщает издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука."Американцы - единственные, кого Израиль слушает", - отметил в интервью газете Корнийчук.Согласно изданию, посол регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.По данным газеты, Корнийчук также хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена более тщательно проверила, в какой степени Израиль соблюдает антироссийские санкции. Издание указывает на то, что помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг в мае встретилась с израильскими чиновниками и бизнесменами, чтобы проинформировать их о санкционном режиме в отношении РФ.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.

https://ria.ru/20221024/izrail-1826362148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/gants-1826335822.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, бени ганц, алексей резников, киев, украина, израиль, министерство финансов сша, министерство обороны украины