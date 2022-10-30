15:27 30.10.2022 (обновлено: 16:27 30.10.2022)
Киев попросил США надавить на Израиль
The Hill: Украина попросила США надавить на Израиль, чтобы тот предоставил Киеву помощь
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции, сообщает издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
"Американцы - единственные, кого Израиль слушает", - отметил в интервью газете Корнийчук.
Согласно изданию, посол регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.
По данным газеты, Корнийчук также хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена более тщательно проверила, в какой степени Израиль соблюдает антироссийские санкции. Издание указывает на то, что помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг в мае встретилась с израильскими чиновниками и бизнесменами, чтобы проинформировать их о санкционном режиме в отношении РФ.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
24 октября, 16:56В миреГлава МО Ганц: Израиль не будет поставлять Украине оружие