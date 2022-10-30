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Киев попросил США надавить на Израиль - РИА Новости, 30.10.2022
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Киев попросил США надавить на Израиль
Киев попросил США надавить на Израиль - РИА Новости, 30.10.2022
Киев попросил США надавить на Израиль
Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:27
2022-10-30T16:27
в мире
джо байден
бени ганц
алексей резников
киев
украина
израиль
министерство финансов сша
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции, сообщает издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука."Американцы - единственные, кого Израиль слушает", - отметил в интервью газете Корнийчук.Согласно изданию, посол регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.По данным газеты, Корнийчук также хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена более тщательно проверила, в какой степени Израиль соблюдает антироссийские санкции. Издание указывает на то, что помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг в мае встретилась с израильскими чиновниками и бизнесменами, чтобы проинформировать их о санкционном режиме в отношении РФ.Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
https://ria.ru/20221024/izrail-1826362148.html
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в мире, джо байден, бени ганц, алексей резников, киев, украина, израиль, министерство финансов сша, министерство обороны украины
В мире, Джо Байден, Бени Ганц, Алексей Резников, Киев, Украина, Израиль, Министерство финансов США, Министерство обороны Украины
15:27 30.10.2022 (обновлено: 16:27 30.10.2022)
 
Киев попросил США надавить на Израиль

The Hill: Украина попросила США надавить на Израиль, чтобы тот предоставил Киеву помощь

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украина просит Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, и проверить, насколько он соблюдает антироссийские санкции, сообщает издание Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
"Американцы - единственные, кого Израиль слушает", - отметил в интервью газете Корнийчук.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Согласно изданию, посол регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим "секретным оружием" в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной помощи.
По данным газеты, Корнийчук также хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена более тщательно проверила, в какой степени Израиль соблюдает антироссийские санкции. Издание указывает на то, что помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг в мае встретилась с израильскими чиновниками и бизнесменами, чтобы проинформировать их о санкционном режиме в отношении РФ.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
Министр обороны Израиля Бени Ганц - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В миреДжо БайденБени ГанцАлексей РезниковКиевУкраинаИзраильМинистерство финансов СШАМинистерство обороны Украины
 
 
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