https://ria.ru/20221030/ukraina-1827873854.html

Поляки набросились на Украину после заявления о зерновой сделке

Поляки набросились на Украину после заявления о зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

Поляки набросились на Украину после заявления о зерновой сделке

Читатели польского издания Interia раскритиковали заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия якобы совершила террористические... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:19

2022-10-30T11:19

2022-10-30T11:30

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia раскритиковали заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия якобы совершила террористические атаки в Крыму, чтобы выйти из зерновой сделки и шантажировать западные страны."Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате "Макаров" и повредить тральщик", — саркастично отметил fgh."Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на Украине, является ложной?" — написала sova."Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже", — прокомментировал Wała Ukrainie."Бандеровцы, видать, сошли с ума. Сначала говорили, что русские обстреливали АЭС, которую они сами контролируют, потом что они атаковали собственный крымский мост, а теперь говорят, что российские войска обстреляли свой черноморский флот, что бред. Украинцы считают нас глупцами", — пожаловался Logic."Сатанинская пропаганда украинцев", — отметил Laszlo.Россия, как сообщили ранее в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Накануне Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20221030/blinken-1827841374.html

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в мире, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина, севастополь, служба безопасности украины, оон