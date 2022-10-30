11:19 30.10.2022 (обновлено: 11:30 30.10.2022)
Поляки набросились на Украину после заявления о зерновой сделке
Читатели Interia обвинили главу офиса Зеленского Ермака во лжи о зерновой сделке
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia раскритиковали заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия якобы совершила террористические атаки в Крыму, чтобы выйти из зерновой сделки и шантажировать западные страны.
"Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате "Макаров" и повредить тральщик", — саркастично отметил fgh.
"Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на Украине, является ложной?" — написала sova.
"Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже", — прокомментировал Wała Ukrainie.
"Бандеровцы, видать, сошли с ума. Сначала говорили, что русские обстреливали АЭС, которую они сами контролируют, потом что они атаковали собственный крымский мост, а теперь говорят, что российские войска обстреляли свой черноморский флот, что бред. Украинцы считают нас глупцами", — пожаловался Logic.
"Сатанинская пропаганда украинцев", — отметил Laszlo.
"Украинскую ложь нельзя ни читать, ни слушать", — подытожил No..
Россия, как сообщили ранее в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Накануне Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках "продуктовой сделки".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.